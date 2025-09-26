プジョー『リフター』、「キアマブルー」まとう限定車登場…474万0500円

ステランティスジャパンは9月25日、プジョーのMPV『リフター ロング GT』に限定色「キアマブルー」を採用した特別仕様車「リフター ロング GT キアマブルー エディション」を発表した。

100台限定で発売する予定。メーカー希望小売価格は474万0500円だ。

リフター ロング GTは、全長4760mm、全幅1850mmのボディに後席両側スライドドア、7名乗車可能な3列シート、最大2693リットルの大容量スペースを実現したMPVだ。2024年8月にはフロントデザインの刷新と新世代ブランドロゴの採用、先進運転支援機能の向上などが行われ、より洗練されたスタイルと快適性を備えたモデルへと生まれ変わった。

ディーゼルターボエンジンによる低回転域から豊かに感じられるトルクと高い燃費性能が好評を博しており、日常の移動から週末のレジャーまで幅広いシーンに対応するモデルとして人気を集めている。

今回登場するキアマブルーエディションは、オーストラリア東海岸のリゾート地キアマにインスピレーションを得たボディカラーを採用した限定車だ。穏やかな海辺の風景を思わせる爽やかで深みのあるブルーが印象的で、リフターの力強くモダンなスタイルに新たな魅力を添えている。

全国のプジョー正規ディーラーで9月25日より販売される。