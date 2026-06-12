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プジョー『308 SW』に「GTハイブリッド」、「インガロブルー」初採用…80台限定で539万円

・プジョー308 SW GTハイブリッドが80台限定で6月11日より全国の正規ディーラーで発売、価格は539万円（税込）

・4:2:4分割可倒式リアシートにより最大約1634Lの積載容量を実現し、ハンズフリー電動テールゲートも装備

・308として初めて「インガロブルー」を採用、標準ハッチバックモデルとの価格差は8万4000円に抑えた

プジョー 308 SW GT ハイブリッド
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ステランティスジャパンは6月11日、プジョーのCセグメント・ステーションワゴン『308 SW』の限定車「308 SW GT ハイブリッド」を、80台限定で全国のプジョー正規ディーラーから発売した。メーカー希望小売価格は539万円（税込）だ。

【画像】プジョー 308 SW GT ハイブリッド

プジョー 308 SW GT ハイブリッドプジョー 308 SW GT ハイブリッド

ベースとなる『308』は、個性際立つデザインと上質なインテリア、ダイナミックな走りを強みに、Cセグメントに新たな価値観を提示するモデルだ。プジョー独自のi-Cockpitによる直感的な操作性と快適性、日本の道路環境に適したボディサイズにより高い評価を得ている。ハイブリッドモデルでは、1.2Lガソリンターボエンジンと電動モーターを内蔵したトランスミッションを組み合わせ、滑らかで効率的な走行性能を実現している。

プジョー最新のデザイン言語は、精悍なフロントフェイスが特長だ。ブランドを象徴するライオンの爪痕をモチーフとしたライトシグネチャーは、ロー＆ワイドなプロポーションを強調するとともに、リアと呼応することで車両全体に統一感をもたらしている。ブラックアウト処理を施したヘッドライトはグリルデザインと連続性を持たせ、フロント全体を一体的に見せる新しい表情を生み出す。さらに発光エンブレムを採用し、先進性と存在感を高めるデザインとした。

プジョー 308 SW GT ハイブリッドプジョー 308 SW GT ハイブリッド

今回発売する308 SW GTハイブリッドは、その最新デザイン言語を持つ308に、ステーションワゴンならではの高い実用性と拡張性を融合した一台だ。プジョー現行ラインナップにおいて唯一のステーションワゴンモデルとなる。

リアシートは4:2:4分割可倒式を採用し、最大約1634Lの積載容量を実現。ハンズフリー電動テールゲートも装備し、日常使いからレジャーまで幅広く対応する。

プジョー 308 SW GT ハイブリッドプジョー 308 SW GT ハイブリッド

ボディカラーには、308として初めて「インガロブルー」を採用した。光の当たり方によって表情を変える静謐で深みのあるブルーで、車両の造形美をいっそう際立たせる。

価格については、標準ハッチバックモデルの308との差額を8万4000円に抑え、上質さと高い機能性を身近にする設定とした。

《森脇稔》

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