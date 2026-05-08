ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWゴルフGTI「EDITION 50」、ニュルブルクリンク北コースでFF車の新記録…シビック・タイプR超え

・ゴルフGTI EDITION 50がニュルブルクリンク北コースで7:44.523を記録した

・出力239kW(325PS)、0-100km/hは5.3秒、最高速270km/hとした

・標準でDCCアダプティブ制御、オプションのGTI Performance packageでさらに車高を5mm低くした

VWゴルフGTI EDITION 50
  • VWゴルフGTI EDITION 50
  • VWゴルフGTI EDITION 50
  • VWゴルフGTI EDITION 50
  • VWゴルフGTI EDITION 50
  • VW ゴルフGTI EDITION 50
  • VW ゴルフGTI EDITION 50
  • VW ゴルフGTI EDITION 50
  • VW ゴルフGTI EDITION 50

フォルクスワーゲンの『ゴルフGTI EDITION 50』が、ドイツのサーキット「ニュルブルクリンク」北コースで前輪駆動（FF）の量産車新記録を更新した。

【画像】VWゴルフGTI EDITION 50

VWゴルフGTI EDITION 50VWゴルフGTI EDITION 50

同車は、レーシングドライバーでフォルクスワーゲンのテスト開発ドライバーであるベンジャミン・ロイヒターが運転し、20.832kmの周回を7分44秒523で完了した。これは、2023年にホンダ『シビック・タイプR』が打ち立てた記録を0.358秒短縮するもの。フォルクスワーゲンは、これにより同セグメントのコンパクト車で新たな基準を示したという。

ゴルフGTI EDITION 50の最大出力は239kW(325PS)。0-100km/h加速は5.3秒、最高速は270km/hとした。天候は良好だったという。

シャシーは、フロントにマクファーソン式、リアに4リンク式を採用する。車高は通常のゴルフより15mm低くし、標準でDCCアダプティブシャシー制御を搭載した。

VW ゴルフGTI EDITION 50VW ゴルフGTI EDITION 50

さらにスポーティにするオプションとして「GTI Performance package EDITION 50」を用意する。これは、専用チューニングのサスペンションで車高をさらに5mm低下させるほか、チタン製リアサイレンサー付きの軽量R-Performanceエキゾースト、19インチ鍛造アルミホイール、235/35 R19 91Yサイズのブリヂストン「ポテンザ レース」セミスリックタイヤを含む。今回の周回では、このPerformance packageを装着していた。

フォルクスワーゲンは、1976年から続くGTIの歴史として、250万台超の生産実績に触れつつ、ゴルフGTI EDITION 50が量産ゴルフGTIとして最強の位置づけ、と説明している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW ゴルフ（Golf）

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES