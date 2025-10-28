ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

新型『センチュリークーペ』はじめトヨタの次世代モデルに注目…ジャパンモビリティショー2025で期待の展示

ジャパンモビリティショー2025で予定されている展示について、次世代モデルの情報を中心に注目度の高い記事をアクセス数を元に独自ポイントで集計したランキング。1位となったのは、新型『センチュリークーペ』からダイハツ『ミゼットX』まで、トヨタが展開する各ブランドのコンセプトモデルの記事だった。


1位） 新型センチュリークーペ、6輪のレクサス『LS』、次期カローラにミゼットも…トヨタが「ジャパンモビリティショー2025」出展車両を公開：128 Pt.

トヨタ自動車は、10月29日より開幕（一般公開は30日）する「ジャパンモビリティショー2025」の特設サイトをオープンした。最上級ブランド「センチュリー」の新型2ドアクーペや、新型レクサス『LS』のコンセプトとして発表される「6輪のミニバン」の姿などが確認できる。
ブランドの立ち位置を明確化するコンセプトモデルがトヨタ、レクサス、ダイハツより出展





2位） ランクル最小モデル登場！トヨタ『ランドクルーザーFJ』世界初公開、日本発売は2026年央頃に：121 Pt.

トヨタ自動車は21日、『ランドクルーザー』現行シリーズで最もコンパクトな新型『ランドクルーザーFJ』を世界初公開した。日本での発売は2026年年央頃を予定しているという。
2.7リットルのガソリンエンジン×パートタイム4WDシステムを採用





3位） 大人の秘密基地のキャンピングカー提案、「TRIP BLACK EDITION」出展へ…ジャパンモビリティショー2025：103 Pt.

ダイレクトカーズは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」において、キャンピングカーのコンセプトモデル「TRIP BLACK EDITION」を出展する。
ホテルのような内装を備える。動くスイートルームのようで大人の秘密基地をイメージ





4位） 日産、新型『エルグランド』世界初公開へ…ジャパンモビリティショー2025：85 Pt.

日産自動車は10月9日、JAPAN MOBILITY SHOW 2025（10月31日～11月9日、東京ビッグサイト）の出展概要を発表した。
新型『エルグランド』2026年度の発売予定だ





5位） 中国製高級ミニバンが日本初上陸、『ZEEKR 009』を国内販売へ…ジャパンモビリティショー2025：63 Pt.

フォロフライは10月22日、ボルボカーズなどの親会社、中国のジーリー（吉利）ホールディング・グループのプレミアムEVブランド「ZEEKR（ジーカー）」のミニバン『ZEEKR 009』を日本国内向けに販売すると発表した。
国内プレミアムセグメントで初となる大型電動MPV


《大矢根洋》

