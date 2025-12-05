レクサス『UX300h』一部改良、64色イルミネーションで室内を彩る…490万3000円から

レクサスは12月4日、小型ハイブリッドSUV『UX300h』を一部改良し、全国のレクサス店を通じて発売した。価格は490万3000円からとなる。

【画像】レクサス『UX300h』の一部改良モデル

『UX』は「Creative Urban Explorer」をコンセプトに新たなライフスタイルの探求・提供を目指し、2018年にレクサスラインアップに加わった都会派コンパクトクロスオーバーである。発売以降、2025年11月末時点で80以上の国と地域で累計約40万台を販売してきた。

今回の一部改良では、たゆまぬ進化を追求していくAlways Onの思想のもと、より上質な室内空間を目指し、インテリアを中心に改良を施した。

新たに採用したインテリアイルミパッケージは、室内の造形や素材の美しさを際立たせる64色のイルミネーションが室内全体を彩る。加えて、従来より設定のある前席足元およびフロントコンソールトレイ内部のイルミネーションの最大輝度を向上させたことで、夜間やトンネル内などの暗い室内空間でも手元・足元をより明るく照らすことが可能になった。

「version L」においては、ソリスホワイトの内装色を選択した際の天井色を従来のホワイトからソリスホワイトへ変更。シート色と天井色を統一することで、より一体感のある室内空間を実現した。

エクステリアでは、クリアな白さを追求したホワイトノーヴァガラスフレークを「version L」「version C」に追加設定。多彩なカラーラインアップで、顧客のニーズに寄り添う選択肢を提案している。