ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産、新型『エルグランド』世界初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型
  • 日産 パトロール
  • 日産 パトロール
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 N7

日産自動車は10月9日、JAPAN MOBILITY SHOW 2025（10月31日～11月9日、東京ビッグサイト）の出展概要を発表した。

【画像】日産自動車の主な出展車両

同社は次世代モビリティの未来を切り拓くため、インテリジェントで持続可能な未来のビジョンを体現する革新的な商品と技術を披露する。経営計画「Re:Nissan」に基づいた日本向けの最新モデルに加え、戦略的パートナーと共に開発した各地域のニーズに応える車両も紹介する。

注目は10月29日に世界初公開する新型『エルグランド』だ。2026年度の発売を予定しており、第3世代e-POWERをはじめとした先進技術を搭載する。エルグランドのDNAである「運転の愉しさ」を電動化によってさらにレベルアップさせ、威風堂々とした存在感を感じさせるエクステリアデザインと、長距離でも快適で上質な移動空間を提供するプレミアムツーリングモビリティとして仕上げた。

電気自動車では、4月に中国で発売以来販売好調な『N7』と、欧州市場向けに開発し5月に発表した新型『マイクラ』を展示する。これらは戦略的パートナーとの連携により、地域特有のニーズに寄り添った革新的なEVだ。

レース分野では、シーズン11でオリバー・ローランド選手が日産チーム初のドライバーズチャンピオンを獲得したフォーミュラE車両を展示する。

その他、8月にマイナーチェンジした『エクストレイル』、9月にフルモデルチェンジを発表した新型『ルークス』、『フェアレディZ』など、計10台の出展を予定している。

サステナビリティへの取り組みとして、11月に横浜市で実証実験を開始するモビリティサービスの『セレナ』をベースにした実験車両や、電気自動車を活用したエネルギーマネジメントサービスの仕組みを体感できる「NISSAN ENERGY」ブースなども設置し、電動化や知能化技術を活用した多様化するライフスタイルに寄り添うモビリティの可能性を提案する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 エルグランド

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

日産自動車

ミニバン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES