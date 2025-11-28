センチュリークーペ「人が主役の空間」とは…今週の有料会員記事ベスト5

11月20～26日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、センチュリークーペに関する記事に注目が集まりました。
トヨタはセンチュリーをブランド化することを発表するとともに、そのコンセプトモデル、『センチュリークーペ』を「ジャパンモビリティショー2025」に出展。そのインテリアは日本の和室を意識したとのことなので、インテリアデザイナーに話を聞いた。
日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2025年10月1日付部長級人事異動について下記の通り発表しました。
来たる12月3日、オンラインセミナー「【誰も教えてくれない】先進的なLUUPユーザーの実態と今後のモビリティへの期待～一般層とは異なる思考とモビリティ生態系への影響～」が開催される。セミナーに登壇するのは、株式会社国際経済研究所 特任研究員の小林浩氏。
来たる11月27日、オンラインセミナー「中国主要自動車メーカー10社の財務分析と今後のシナリオ」が開催される。セミナーに登壇するのは、株式会社矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット エネルギー＆モビリティグループ 研究員である西村玄氏。
25日の日経平均株価は前週末比33円64銭高の4万8659円52銭と小反発。米ハイテク株高を受け、半導体関連株を中心に買いが先行。しかし、後場入り後は米株価先物の軟化が投資家心理の重しとなり、一時マイナス圏に沈む場面もみられた。