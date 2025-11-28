ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

センチュリークーペ「人が主役の空間」とは…今週の有料会員記事ベスト5

トヨタ センチュリークーペ
  • トヨタ センチュリークーペ
  • 人事情報
  • センチュリークーペ「人が主役の空間」とは…今週の有料会員記事ベスト5
  • 中国EVメーカー、驚異の“マイナスCCC”経営…矢野経済研究所 西村玄 氏［インタビュー］
  • スズキ eビターラ

11月20～26日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、センチュリークーペに関する記事に注目が集まりました。



1位） クーペだけどショーファーカー、『センチュリークーペ』のインテリアで表現した「人が主役の空間」とは…ジャパンモビリティショー2025：155 Pt.

トヨタはセンチュリーをブランド化することを発表するとともに、そのコンセプトモデル、『センチュリークーペ』を「ジャパンモビリティショー2025」に出展。そのインテリアは日本の和室を意識したとのことなので、インテリアデザイナーに話を聞いた。
ショーファーカーとしてのセンチュリークーペ「人が主役の空間」に







2位） 日産自動車・人事情報　2025年10月1日付：154 Pt.

日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2025年10月1日付部長級人事異動について下記の通り発表しました。
日産自動車・人事情報　





3位） LUUPユーザー調査で判明した“クルマ所有社会”終焉の兆し…国際経済研究所 特任研究員 小林浩 氏［インタビュー］：70 Pt.

来たる12月3日、オンラインセミナー「【誰も教えてくれない】先進的なLUUPユーザーの実態と今後のモビリティへの期待～一般層とは異なる思考とモビリティ生態系への影響～」が開催される。セミナーに登壇するのは、株式会社国際経済研究所 特任研究員の小林浩氏。
LUUPユーザー＝「クルマ好き」…なのになぜ？







4位） 中国EVメーカー、驚異の“マイナスCCC”経営…矢野経済研究所 西村玄 氏［インタビュー］：63 Pt.

来たる11月27日、オンラインセミナー「中国主要自動車メーカー10社の財務分析と今後のシナリオ」が開催される。セミナーに登壇するのは、株式会社矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット エネルギー＆モビリティグループ 研究員である西村玄氏。
中国主要自動車メーカーの財務分析





5位） スズキが上場来高値を更新、欧州系証券は目標株価2800円に設定：58 Pt.

25日の日経平均株価は前週末比33円64銭高の4万8659円52銭と小反発。米ハイテク株高を受け、半導体関連株を中心に買いが先行。しかし、後場入り後は米株価先物の軟化が投資家心理の重しとなり、一時マイナス圏に沈む場面もみられた。
11月25日　株価情報


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ センチュリー

ジャパンモビリティショー2025

トヨタ自動車

クーペ

ジャパンモビリティショー

トピック

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES