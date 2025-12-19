ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタが横浜にイマーシブ・ミュージアム、クリムトやシーレの世界を体感…12月20日オープン

トヨタグループは、神奈川県横浜市の山下ふ頭4号上屋にて、リアルな文化体験と心を育む学びの瞬間を提供するイマーシブ・ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」(ザ・ムービアム ヨコハマ)を、12月20日から2026年3月31日まで開催する。

ザ・ムービアム ヨコハマでは、約1800平方メートルの巨大空間で音と映像に包まれる没入型芸術体験ができるイマーシブアートを展開。自分が作品の一部となる一体感や画家の視点を追体験できる。

オープニングを飾るのは、グスタフ・クリムトからエゴン・シーレまでの激動の世紀末ウィーン芸術を表現した「美の黄金時代」と、美しい映像と音で世界を体感する「LISTEN.」の新シリーズ「ONE MOMENT」の2つのアート作品だ。

シアタープログラムでは「グスタフ・クリムト:黄金時代」を展示。クリムトが描いた生命、愛、黄金、死といった人間の本質的なテーマを音楽、色彩、動き、空間デザインが融合した5つのテーマを通して感覚の旅へと誘う。

スペシャルセクションでは「エゴン・シーレ:黄金の影で」として、動乱のウィーン世紀末の内なる不安を視覚化した表現主義の世界を、エゴン・シーレの作品を中心に紹介する。

バックウォールの裏に位置するミラールームでは、側面の外壁に設置された鏡面によってよりパーソナルな没入体験を楽しめる。

スタジオプログラムでは「LISTEN. ONE MOMENT」を上映。10年をかけて約26か国を巡り、未来へ紡ぎたい「音」の宝を映像に収めてきた作品で、文化が行き交った道を辿り、生きる力を育む「音」を旅する。

トヨタのモビリティ「e-Palette」が山下ふ頭バス待合所からザ・ムービアム ヨコハマまでの区間を運行する。

会期中、毎日16時30分から24時の時間帯には、フランス出身のデザイナー、アーティスト、彫刻家、そして「光の振付師」であるマテオ・メッセルヴィが手掛けたイルミネーションが外観を彩る。

