トヨタ『RAV4』新型発表にSNS興奮！「俺たちのいかついRAV4」「コミコミ450万円は魅力か」など話題に

トヨタ自動車は12月17日、SUV『RAV4』新型のハイブリッド車の販売を開始した。詳細な仕様や価格も明らかになったことで、SNSでは「ちゃんといかつい俺たちのRAV4で来たぞ」「新型コミコミ450万円と考えたら魅力的か？」など、話題となっている。

【詳細画像】新型トヨタ RAV4の「Z」と「Adventure」

6代目となる新型は、「Life is an Adventure」をテーマに、ユーザーの多様なライフスタイルに応える新世代SUV。従来の力強いデザインを維持しつつ、「多様化」「電動化」「知能化」を開発の柱に据えた。多様化の面では、洗練されたデザインの「Z」、オフロード性能を強化した「Adventure」、走りへのこだわりを持つ「GR SPORT（2025年度内発売予定）」の3つのスタイルを設定した。今回発売となったハイブリッド車に加えて、新開発のプラグインハイブリッドシステム搭載のPHEVが2025年度内に投入予定。加速が滑らかで力強い走りを実現している。

知能化技術ではトヨタ初のソフトウェアプラットフォーム「Arene」を採用し、安全・安心パッケージ「Toyota Safety Sense」や重要なコックピットのUI開発に活用。これにより開発期間を短縮し、多機能の同時アップデート・個別カスタマイズも今後視野に入れる。

トヨタ RAV4 新型（Z）

デザイン面ではSUVらしい大径タイヤを強調し、「Big Foot」「Lift-up」「Utility」のキーワードに基づき、踏ん張り感や使いやすさを両立。インテリアは「アイランドアーキテクチャー」を採用し、操作性と視認性を向上。カラーヘッドアップディスプレイの斜め表示や、ワンアクションシフトなどトヨタ初採用の先進装備も充実する。

パワートレーンは2.5リットル直列4気筒エンジン搭載のシリーズパラレルハイブリッドシステム（A25A-FXS）を採用。システム最高出力177kW（240ps）を発揮。電気式4WD「E-Four」は駆動配分を状況に応じ100:0～20:80で制御し、発進加速と旋回安定性を高める。TRAIL・SNOWモードも搭載し悪路性能を強化した。

安全機能は画像認識や自動ブレーキ制御を強化した進化版Toyota Safety Senseを搭載。プリクラッシュセーフティは交差点での飛び出しにも対応し、低速加速抑制や追従制御も精度向上。ドライバー異常時対応には路肩寄せ機能をメーカーオプションで追加。パノラミックビューモニター（3Dビュー付き）もトヨタ初搭載となる。

トヨタ RAV4 新型（Z）

マルチメディアシステムは全車標準の12.9インチ大画面を採用。グラフィック表現の向上と音声認識の応答速度が従来比約3倍に高速化し、運転中の快適な操作が可能となった。

ボディサイズは「Z」で全長4600mm、全幅1855mm、全高1680mm。荷室容量は749Lと広く、後席を倒すと床がフラットになるため長尺物の積載性も高い。

価格は、「Adventure」が450万円、「Z」が490万円（いずれも税込）となっている。

トヨタ RAV4 新型（Adventure）

X（旧Twitter）では、「RAV4の個性が奪われていない」「ちゃんと俺たちのいかついRAV4で来たぞ」「フェイスリフトしててめっちゃ良さげ」「GRが1番好み顔」など好意見が集まっている。

一方で、価格に関しては、「新型コミコミで450万円と考えたら魅力的か？」「ちょっと高いな」「多分この価格が当たり前になる」など、さまざまなコメントが交わされていた。