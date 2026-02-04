トヨタ『RAV4』新型、グッドイヤー「Efficient Grip Performance SUV」純正装着

日本グッドイヤーは2月2日、同社の「Efficient Grip Performance SUV」がトヨタの新型『RAV4』に新車装着タイヤとして採用されたと発表した。

【画像】トヨタ『RAV4』新型

RAV4はクロスオーバーの先駆者として市場に登場して以来、世界中の多くのファンから愛され続けている。今回の新型RAV4は初代から数えて6代目となり、「Life is an Adventure」をコンセプトに人生という冒険をより楽しいものにしてもらいたい想いを込めて開発された。

今回採用されたEfficient Grip Performance SUVは、ラグジュアリーSUV向けの高い快適性と静粛性、さらに高い運動性能を誇るハイパフォーマンスタイヤだ。ウエットもドライも、路面を気にせずドライバーの快適な移動をサポートする。

グッドイヤーは世界屈指の大手タイヤメーカーで、従業員数は約6万4000人、世界19か国51の生産拠点を展開している。米国オハイオ州アクロンとルクセンブルクのコルマーベルグの2か所に技術開発センターを有し、技術・性能の両面でタイヤ業界の標準を形づくる最先端の製品とサービスを開発している。

日本グッドイヤーは1952年創立。国産および輸入品のグッドイヤーブランドのタイヤを、新車用純正タイヤ市場および補修用タイヤ市場で販売している。また、グッドイヤーは日本において航空機用タイヤのマーケティングと販売も行っている。