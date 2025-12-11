デンソーやダンロップなど5社と提携、インドネシアでEVサービス網拡充へ…ビンファスト

ベトナムのEVメーカーのビンファストは、インドネシアでグッドイヤー、ダンロップ、デンソー、CARfix、スクートペイントの5社と戦略的覚書を正式に締結したと発表した。

この提携は、インドネシアにおける電気自動車の包括的なアフターサービスエコシステム構築に向けた重要な一歩となる。

グッドイヤー・インドネシアとの覚書では、グッドイヤーがビンファストの電気自動車向けにタイヤを供給し、全国に展開するオートケアネットワークセンターで整備プログラムや定期点検を共同実施する。これによりサービスカバレッジが拡大し、車両性能の最適化と顧客の安心が確保される。

ダンロップとは、選定されたダンロップショップをビンファスト認定サービスワークショップとして認証し、多機能サービスセンターを開発する。これらのセンターでは、EV整備、ソフトウェア更新、タイヤ交換、充電ステーション設置・保守、総合的な車両ケアなど、フルレンジのサービスを提供する。ダンロップは全国規模のサービスネットワークを運営しており、全地域で高品質なサービスへの便利なアクセスを保証する。

デンソーとの覚書では、ビンファストがデンソー・セールス・インドネシアのワークショップチェーンを認定サービスワークショップに指定する。デンソーは国際基準に準拠した修理、整備、車両ケアサービスを提供するとともに、技術者トレーニングと技術移転を支援し、ネットワーク全体で一貫したサービス品質を確保する。インドネシア全土に広がる包括的なサービスネットワークにより、デンソーはビンファストのサービス能力と対応力強化において重要な役割を果たす。

CARfixは、ビンファスト顧客向けに包括的なアフターサービスを提供する。定期整備、オイル交換、エンジンチューンアップ、ホイールアライメント、診断チェック、一般修理作業などが含まれる。すべてのサービスは、ビンファストの品質基準に従って訓練・認定された技術者が実施し、顧客が全国で信頼性の高い専門的なサポートを受けられるようにする。

スクートグループ傘下のスクートペイントは、ビンファストのインドネシアにおける公式ボディ・ペイントパートナーとして、全車両ラインナップのボディ修理と塗装サービスを担当する。主要都市に展開するネットワークには、認定EV技術者が配置され、最新の専門工具と機械が装備されており、ビンファスト顧客に一貫した信頼性の高い修理品質を保証する。

これらの覚書は、業界をリードする保証ポリシー、残価保証プログラム、透明で迅速なサービス基準によってすでに差別化されているビンファストのインドネシアにおけるアフターサービスネットワークをさらに強化する。ビンファストのサービスネットワークは現在、ジャカルタ、スラバヤ、バリ、その他の主要地域に広がり、一貫した便利で高品質な顧客体験を提供している。この提携は、インドネシアと東南アジアにおけるグリーンで持続可能なモビリティソリューションの推進に対するビンファストのコミットメントも示している。

ビンファストは2024年にインドネシア市場に正式参入し、東南アジアで主要なEVブランドになるという目標を掲げている。インドネシアは、大規模な人口、グリーン輸送への需要の高まり、EV普及に対する政府の強力な支援により、ビンファストの重要な戦略市場の1つと位置づけられている。スマート電気自動車の提供に加えて、ビンファストはアフターサービス、充電インフラ、金融ソリューションの包括的なエコシステムに投資し、シームレスで便利な顧客体験を提供している。