ビンファストのEVを使用、電動タクシーサービスをフィリピン・ダバオで開始…グリーンGSM

ビンファストを擁するビングループ傘下のグリーンGSMは、フィリピンのダバオ市で全電動タクシーサービスを正式に開始したと発表した。

同社にとってマニラ首都圏外への初めての展開となり、フィリピン主要都市でクリーンで近代的な交通システムを支援する長期計画の一環となる。

サービス開始式典には、陸上交通フランチャイズ規制委員会ダバオ地域のノニート・ラノス地域局長をはじめ、地方自治体の各部門や機関の代表者、地元ビジネスコミュニティのメンバーが出席した。

ミンダナオ島の主要都市の一つであるダバオ市は、フィリピンの経済・社会において重要な役割を果たしている。同市は公共の安全、環境保全、強固なコミュニティ価値に注力していることで知られ、安全性と信頼性を中心とした交通システムの構築に取り組んできた。

近年、ダバオ市では人口、商業活動、日常的な移動ニーズが着実に成長しており、地方自治体はよりクリーンな空気、責任ある都市開発、長期的な住みやすさを促進する取り組みを続けている。こうした状況は、市の人々を中心とした開発アプローチに沿った、近代的で効率的なモビリティソリューションに適した環境となっている。

ダバオ市におけるグリーンGSMの運営モデルは、5つのグリーン・プロミスを基盤としている。良い体験、良いドライバー、良い車両、良い価格設定、そして環境への配慮である。具体的には、排ガスゼロのビンファスト製全電動車両のみを使用し、予測可能で礼儀正しいサービスを提供するよう訓練されたフルタイムのプロドライバーを配置し、アプリ内で透明な料金を表示し、よりクリーンな空気、静かな街路、より良い生活の質を中心とした運営哲学を採用している。これらの基準をダバオ市で適用することで、グリーンGSMは同市の持続可能なモビリティへの広範なコミットメントを支援し、住民に信頼できる日常の交通手段を提供することを目指している。

グリーンGSMのタクシーは、グリーンGSMアプリ、ホットライン、指定乗車場所、または主要商業地区での流し営業で利用できる。

2025年6月にフィリピンでサービスを開始して以来、グリーンGSMは信頼性、透明性、環境責任を優先したモビリティソリューションの提供に注力してきた。ダバオ市への進出は、安全なガバナンス、コミュニティの福祉、持続可能な成長を重視する都市を支援するという同社の継続的なコミットメントを示すとともに、全国的によりクリーンで効率的な都市交通への広範な移行を促進するもの、としている。