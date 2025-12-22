ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ダンロップの住友ゴム、ダイバーシティ推進で「ベストワークプレイス」3年連続認定

「D&I AWARD 2025」において3年連続で最高位の「ベストワークプレイス」認定を取得
  • 「D&I AWARD 2025」において3年連続で最高位の「ベストワークプレイス」認定を取得
  • 国際女性デーに合わせて、DE&I情報発信キャラクターチャットボット“チャボ”のPC用壁紙を配布

ダンロップブランドを展開する住友ゴムは、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に取り組む企業を評価・認定する日本最大のアワード「D&I AWARD」において、3年連続で最高位の「ベストワークプレイス」認定を取得したと発表した。

【画像全2枚】

「ベストワークプレイス」は、日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組み、D&Iの企業文化の醸成および社員一人ひとりがD&I推進を担う個として積極的に活動していること、また、D&Iの理念がサービスや事業、企業組織のあらゆる側面で反映され、社外にも波及させている企業が認定される。

住友ゴムグループは、企業理念体系「Our Philosophy」を体現するために、マテリアリティ(重要課題)を特定している。「多様な人材」は同社グループが掲げる7つのマテリアリティのうちの1つで、「多様な個性をもつ仲間とともに成長する企業」を目指して、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進に取り組んでいる。

主な取り組みとして、全取締役のDE&Iトップコミットメントを発信するほか、リーダー育成や自分らしいキャリア形成を目的としたメンター制度の対象拡大を実施。女性社員と女性部下を持つ上長を対象としたDE&I研修も行っている。

仕事と育児の両立を支援するため、対象者(本人およびパートナー)向けと上司向けの2種類の両立支援マニュアルを整備。子が1歳になるまで男女ともに取得可能な12日間の育児有給公休の付与を開始した。

さらに、女性幹部候補を育成するほか、国際女性デーやPRIDE月間にちなんだPC用壁紙を配布。神戸ものづくり企業技術系女性交流会の開催や、京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアムへの参画も行っている。管理職や面接官を対象としたLGBTQ+研修も実施している。

同社は、多様な人の個性や価値観、また多様な働き方を認め合い、公平な機会の提供(Equity)への取り組みを継続することで、個人の成長、ひいては企業価値の向上につながるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)をさらに推進していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

住友ゴム工業

ダンロップ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES