ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

［車内収納アイテム特集］“すき間”を使ってスペース創出！ 無から有の便利品、3選！【特選カーアクセサリー名鑑】

EXEA・イルミシートオーガナイザー（EE-50）
  • EXEA・イルミシートオーガナイザー（EE-50）
  • EXEA・イルミシートオーガナイザー（EE-50）
  • EXEA・ソフトシートオーガナイザー（EE-49）
  • EXEA・ソフトシートオーガナイザー（EE-49）
  • SEIWA・シートポケット カーボン（WA134）
  • SEIWA・シートポケット カーボン（WA134）

ひとひねりが効いた秀作「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介している当連載。今回は「収納アイテム特集」の第1弾をお届けする。小物の整理整頓に悩んでいたドライバーは、ここで紹介する“すき間活用アイテム”に、要注目！

【画像全6枚】

さて、ドライブをしていると何かと小物が必要となり、できればそれらを手が届く範囲に置いておきたい。しかし収納スペースが足りないと、それらはとかく散らかりがちだ。そんな悩みを解決可能な「カーアクセサリー」がいくつかある。センターコンソールとシートの間に挿して固定する収納グッズが、複数のメーカーからリリースされている。それらなら収納スペースを、まったく新規に創出できる。

EXEA・イルミシートオーガナイザー（EE-50）EXEA・イルミシートオーガナイザー（EE-50）

具体的にはどのようなものがあるのかを紹介していこう。まずはこちら、星光産業がプロデュースする「カーアクセサリー」ブランド「EXEA（エクセア）」の『イルミシートオーガナイザー（EE-50）』（価格：オープン、実勢価格：3500円前後）からお見せする。

当品は、高機能であることが特長だ。LEDイルミを搭載しインテリアのドレスアップアイテムとしても機能する。またライトにより夜間のモノの出し入れがしやすい。さらには、リバーシブルタイプのUSB-Aポートも2口装備されている。加えて、トレイのみならずドリンクホルダーも増設可能だ。

ちなみにイルミは、8色それぞれの単色固定とグラデーション点灯とを選択可能。明るさの調整もでき、蛍モードへも切り替えられる。運転席側と助手席側の両方で使用が可能だ。

EXEA・ソフトシートオーガナイザー（EE-49）EXEA・ソフトシートオーガナイザー（EE-49）

もう1つ、「EXEA」のアイテムを取り上げる。それはこちら、『ソフトシートオーガナイザー（EE-49）』（価格：オープン、実勢価格：1520円前後）だ。当品は、よりシンプルであること、コンパクトなこと、それでいて長いものまで収納できることがストロングポイントだ。

また、ほど良い固さの柔軟素材、「触れるPKG」でできている点も特長だ。足があたっても痛くなく、クルマ側にもダメージを与えにくい。そしてトレイがそれほど深くないことも利点。置いた小物を取り出しやすい。スマホ、駐車券、筆記具、さらには長財布までさまざまなものを収納可能だ。

SEIWA・シートポケット カーボン（WA134）SEIWA・シートポケット カーボン（WA134）

最後に、「SEIWA」からリリースされている『シートポケット カーボン（WA134）』（価格：オープン、実勢価格：2680円前後）をフィーチャーする。当品はその名のとおり、“トレイ”ではなく“ポケット”である点が、先に紹介した2つとの大きな違いだ。

そして、ルックスにも工夫が凝らされている。カーボン調の素材が採用されているので、車内にスポーティな雰囲気を付与できる。なお、ポケットは小物用とドリンク用の2つを備える。そしてそれらは取り外して位置を入れ替えられる。運転席でも助手席でも、使いやすいように設置の仕方をアレンジできる。

今回は以上だ。次回以降も注目すべき「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

特選カーアクセサリー名鑑

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES