［車内収納アイテム特集］“すき間”を使ってスペース創出！ 無から有の便利品、3選！【特選カーアクセサリー名鑑】

ひとひねりが効いた秀作「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介している当連載。今回は「収納アイテム特集」の第1弾をお届けする。小物の整理整頓に悩んでいたドライバーは、ここで紹介する“すき間活用アイテム”に、要注目！

さて、ドライブをしていると何かと小物が必要となり、できればそれらを手が届く範囲に置いておきたい。しかし収納スペースが足りないと、それらはとかく散らかりがちだ。そんな悩みを解決可能な「カーアクセサリー」がいくつかある。センターコンソールとシートの間に挿して固定する収納グッズが、複数のメーカーからリリースされている。それらなら収納スペースを、まったく新規に創出できる。

EXEA・イルミシートオーガナイザー（EE-50）

具体的にはどのようなものがあるのかを紹介していこう。まずはこちら、星光産業がプロデュースする「カーアクセサリー」ブランド「EXEA（エクセア）」の『イルミシートオーガナイザー（EE-50）』（価格：オープン、実勢価格：3500円前後）からお見せする。

当品は、高機能であることが特長だ。LEDイルミを搭載しインテリアのドレスアップアイテムとしても機能する。またライトにより夜間のモノの出し入れがしやすい。さらには、リバーシブルタイプのUSB-Aポートも2口装備されている。加えて、トレイのみならずドリンクホルダーも増設可能だ。

ちなみにイルミは、8色それぞれの単色固定とグラデーション点灯とを選択可能。明るさの調整もでき、蛍モードへも切り替えられる。運転席側と助手席側の両方で使用が可能だ。

EXEA・ソフトシートオーガナイザー（EE-49）

もう1つ、「EXEA」のアイテムを取り上げる。それはこちら、『ソフトシートオーガナイザー（EE-49）』（価格：オープン、実勢価格：1520円前後）だ。当品は、よりシンプルであること、コンパクトなこと、それでいて長いものまで収納できることがストロングポイントだ。

また、ほど良い固さの柔軟素材、「触れるPKG」でできている点も特長だ。足があたっても痛くなく、クルマ側にもダメージを与えにくい。そしてトレイがそれほど深くないことも利点。置いた小物を取り出しやすい。スマホ、駐車券、筆記具、さらには長財布までさまざまなものを収納可能だ。

SEIWA・シートポケット カーボン（WA134）

最後に、「SEIWA」からリリースされている『シートポケット カーボン（WA134）』（価格：オープン、実勢価格：2680円前後）をフィーチャーする。当品はその名のとおり、“トレイ”ではなく“ポケット”である点が、先に紹介した2つとの大きな違いだ。

そして、ルックスにも工夫が凝らされている。カーボン調の素材が採用されているので、車内にスポーティな雰囲気を付与できる。なお、ポケットは小物用とドリンク用の2つを備える。そしてそれらは取り外して位置を入れ替えられる。運転席でも助手席でも、使いやすいように設置の仕方をアレンジできる。

今回は以上だ。次回以降も注目すべき「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。