フェラーリ『F40』『F50』にF1試作車2台を含む歴史的コレクション、英国で売却へ…推定価値42億円以上

英国の名車専門ディーラー、ファーロンガー・スペシャリスト・カーズは、フェラーリの歴史的なレーシングカーと公道仕様車5台からなる「スクーデリア89パドルの追求」コレクションを売却すると発表した。総額は2000万ポンド(約42億円)を超えると見積もられている。

このコレクションは、現代のレーシングカーや高性能車で標準となったパドルシフト・トランスミッションの進化を辿る貴重な車両で構成されている。

中核となるのは、1988年式フェラーリ639 F1(車台番号106番)だ。これは世界初のパドルシフト・トランスミッションを搭載したF1試作車で、わずか2台製造された試作車のうちの1台。3.5リッターV12エンジン搭載の035型の試験用に開発され、1988年から1999年4月までフェラーリ工場で保管されていた。その後、フェラーリ・クラシケによる大規模な整備を受け、英国のグッドウッドとシルバーストーンで走行可能な状態を保っている。

もう1台のF1マシンは、1989年式フェラーリ640 F1(車台番号110番)。1989年シーズンにゲルハルト・ベルガーが搭乗し、カナダ、ドイツ、イギリス、メキシコ、アメリカGPで転戦した。世界選手権で初めてパドルシフト・トランスミッションを実戦投入したF1マシンとして歴史的意義を持つ。レース引退後は静態展示車として使用されたが、その後オリジナル状態への完全修復が行われ、フェラーリ・クラシケの認定を受けた。2024年のグッドウッド・メンバーズ・ミーティングで展示され、2025年のペブルビーチ・コンクールでは名誉ある会長賞を受賞している。

公道仕様車では、1989年式フェラーリ『F40』が含まれる。これは1980年代のフェラーリを代表するスーパーカーで、英国で最も成功を収めたレーシングカーF40の30台のうちの1台。工場出荷時の仕様に戻され、フェラーリ伝統の赤「ロッソ・コルサ」で仕上げられている。新車からの走行距離はわずか2万4000kmで、プレミアム公道仕様車として、あるいは当時のレース仕様に修復することで、ヒストリック・ル・マンやスパ6時間耐久レースなどのイベントに参加することも可能だ。

1996年式フェラーリ『F50』は、英国に出荷されたわずか25台のうちの1台。伝統の赤「ロッソ・コルサ」で仕上げられ、走行距離はわずか2万2531km。フェラーリのクラシックカーの製造時に使用された純正ファブリックの証「オリジナル・ウィーブ」が特徴で、両ルーフ、トラベルケース、ツールキットを含む豊富なアクセサリーが付属する。

最後は1998年式フェラーリ『F355スパイダー』。英国からの139台のうちの1台で、伝統の赤「ロッソ・コルサ」仕上げ。新車からの走行距離はわずか8800kmで、冊子とツール一式のすべてが揃っており、希少価値が高い。これは史上初めてパドルシフト・トランスミッションを搭載した公道仕様車の貴重な例であり、高性能ロードカーに移行するF1由来のテクノロジーの旗手でもある。

ファーロンガー・スペシャリスト・カーズの創設者サイモン・ファーロンガー氏は、「これは、フェラーリ史上、最も象徴的で重要なレーシングカーと公道仕様車のコレクション。これらのモデルは、フェラーリがF1のノウハウをかつてないほど公道仕様車に活用した新時代の幕開けを象徴するもの。そしてもちろん、639と640は2000年代初頭に続く伝説のF1ドライバー、シューマッハが黄金時代を築く基礎となった車」と述べている。

なお、「スクーデリア89」コレクションの車両は5台一括購入のみが可能、としている。