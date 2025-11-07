まもなく閉幕！ レクサス「6輪ミニバン」が首位…ジャパンモビリティショー2025注目記事ベスト5

10月29日に開幕した『ジャパンモビリティショー2025』も閉幕まで残りわずか！そんなジャパンモビリティショー2025の注目記事をランキング形式でお届けする。最も視線を集めたのは、「挑戦する」ブランドへと進化するレクサスの新型『LS』ランクイン。2位にはメルセデスベンツの『Vision V』がランクインした。ジャパンモビリティショー2025は今週末まで開催中だ。
レクサスは29日、「ジャパンモビリティショー2025」で新型『LSコンセプト』を世界初公開した。従来のラグジュアリーセダンから大きくイメージチェンジを果たし、広大な室内空間をもつ「6輪のミニバン」として生まれ変わる。
メルセデスベンツは、「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代ミニバンコンセプト『Vision V』を日本初公開した。同社は2026年から、新しい電動バン向けアーキテクチャ「VAN.EA」を導入し、高級ミニバン市場への参入を果たす。
ダイハツは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、軽自動車のオープンカー『K-OPEN』を初公開した。同車は、次期『コペン』を示唆したコンセプトカーとなる。
日産自動車は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、ミニバンの『エルグランド』新型を発表した。プレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をさらにレベルアップさせた。
三菱自動車は10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」において、ミニバン『デリカD:5』の改良新型を初公開した。改良新型デリカD:5では、力強いスタイリングと走りをさらに進化させた。