まもなく閉幕！ レクサス「6輪ミニバン」が首位…ジャパンモビリティショー2025注目記事ベスト5

レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • レクサス LSコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • メルセデスベンツ Vision V（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ K-OPEN（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 三菱 デリカD:5 改良新型（ジャパンモビリティショー2025）

10月29日に開幕した『ジャパンモビリティショー2025』も閉幕まで残りわずか！そんなジャパンモビリティショー2025の注目記事をランキング形式でお届けする。最も視線を集めたのは、「挑戦する」ブランドへと進化するレクサスの新型『LS』ランクイン。2位にはメルセデスベンツの『Vision V』がランクインした。ジャパンモビリティショー2025は今週末まで開催中だ。




1位） レクサスの新型「6輪ミニバン」の全貌が明らかに！「LS」はラグジュアリーセダンから「ラグジュアリースペース」へ…ジャパンモビリティショー2025：143 Pt.

レクサスは29日、「ジャパンモビリティショー2025」で新型『LSコンセプト』を世界初公開した。従来のラグジュアリーセダンから大きくイメージチェンジを果たし、広大な室内空間をもつ「6輪のミニバン」として生まれ変わる。
「センチュリー」ブランドに譲ることで、「挑戦する」ブランドへと進化





2位） ライバルはアルファード？ メルセデスベンツの最高級ミニバンが日本初公開！…ジャパンモビリティショー2025：86 Pt.

メルセデスベンツは、「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代ミニバンコンセプト『Vision V』を日本初公開した。同社は2026年から、新しい電動バン向けアーキテクチャ「VAN.EA」を導入し、高級ミニバン市場への参入を果たす。
「プライベートラウンジ」がコンセプト





3位） 次期『コペン』はFR駆動に、ダイハツ「K-OPEN」初公開…ジャパンモビリティショー2025：84 Pt.

ダイハツは10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、軽自動車のオープンカー『K-OPEN』を初公開した。同車は、次期『コペン』を示唆したコンセプトカーとなる。
小さなボディサイズでありながらFR駆動を採用





4位） 日産『エルグランド』新型、第3世代e-POWERで威風堂々のプレミアムミニバンに…ジャパンモビリティショー2025：45 Pt.

日産自動車は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、ミニバンの『エルグランド』新型を発表した。プレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をさらにレベルアップさせた。
第3世代の「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載






5位） 三菱『デリカD:5』が2度目の大幅改良、「S-AWC」搭載で走破性向上…ジャパンモビリティショー2025：40 Pt.

三菱自動車は10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」において、ミニバン『デリカD:5』の改良新型を初公開した。改良新型デリカD:5では、力強いスタイリングと走りをさらに進化させた。
10月30日より全国の系列販売会社にて予約注文の受付を開始した



《宗像達哉》

