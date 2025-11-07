まもなく閉幕！ レクサス「6輪ミニバン」が首位…ジャパンモビリティショー2025注目記事ベスト5

10月29日に開幕した『ジャパンモビリティショー2025』も閉幕まで残りわずか！そんなジャパンモビリティショー2025の注目記事をランキング形式でお届けする。最も視線を集めたのは、「挑戦する」ブランドへと進化するレクサスの新型『LS』ランクイン。2位にはメルセデスベンツの『Vision V』がランクインした。ジャパンモビリティショー2025は今週末まで開催中だ。