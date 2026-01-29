ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

中国奇瑞汽車のNEVブランド「LEPAS」、インドネシアにブランド初のショールーム開設

LEPASがインドネシア・ジャカルタにブランド初のショールームをオープン
  • LEPASがインドネシア・ジャカルタにブランド初のショールームをオープン

チェリー（奇瑞汽車）グループ傘下の新興NEVブランドLEPASは、インドネシア・ジャカルタにブランド初のショールームをオープンした。

オープニングイベントには、インドネシア政府関係者やメディア、KOL、販売代理店など100人以上が集まり、ブランド拡大における重要なマイルストーンを祝った。イベントではインドネシア政府代表者、LEPAS Indonesiaの執行役員陣、2025年ミス・ユニバース・インドネシア優勝者がテープカットに出席した。

ショールーム内では、イノベーションとエレガントなデザインを兼ね備えたフラッグシップモデルLEPAS L8を展示。また、ショールームのホストロボットAiMOGAがインテリジェント相談サービスを提供したり、ショールーム内を案内したりして、来場者に新鮮で没入感のある体験が提供された。

ライフスタイルKOLは「インテリジェントロボットによる受付から未来的なキャビン体験まで、このショールームはテクノロジーとエレガントな美学を完璧に融合している」とコメントした。

イベントの締めくくりには「LEPASタイムカプセル・モーメント」が、LEPASのイノベーション、品質、持続可能性への長期的なコミットメントを象徴した。

2025年4月に独立ブランドとしてデビューして以来、この1年間、LEPASは世界中にそのプレゼンスを拡大している。インドネシア国際オートショー(GIIIAS)で海外デビューを果たし、イタリアのトリノオートショーで欧州において初お披露目、UAEおよびクウェートでは販売代理店との契約締結、そして南アフリカではブランド発足・ディーラー調印式を主催した。

世界初のショールームのオープンを契機に、LEPASの国際舞台における位置づけと目標はさらに明確になった。この画期的な出来事は「エレガントなライフスタイル」というブランド哲学を体現した重要な象徴であるだけでなく、LEPASをグローバルNEV市場のベンチマークとして確立する鍵となる瞬間でもあるという。

LEPASはこれからも、技術革新、デザイン美学、エレガントなドライビングの深い融合を推進し、世界中のユーザーに前例のないNEVモビリティ体験とエレガントなライフスタイルの旅を提供し続けていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

奇瑞汽車 チェリー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES