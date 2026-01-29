中国奇瑞汽車のNEVブランド「LEPAS」、インドネシアにブランド初のショールーム開設

チェリー（奇瑞汽車）グループ傘下の新興NEVブランドLEPASは、インドネシア・ジャカルタにブランド初のショールームをオープンした。

オープニングイベントには、インドネシア政府関係者やメディア、KOL、販売代理店など100人以上が集まり、ブランド拡大における重要なマイルストーンを祝った。イベントではインドネシア政府代表者、LEPAS Indonesiaの執行役員陣、2025年ミス・ユニバース・インドネシア優勝者がテープカットに出席した。

ショールーム内では、イノベーションとエレガントなデザインを兼ね備えたフラッグシップモデルLEPAS L8を展示。また、ショールームのホストロボットAiMOGAがインテリジェント相談サービスを提供したり、ショールーム内を案内したりして、来場者に新鮮で没入感のある体験が提供された。

ライフスタイルKOLは「インテリジェントロボットによる受付から未来的なキャビン体験まで、このショールームはテクノロジーとエレガントな美学を完璧に融合している」とコメントした。

イベントの締めくくりには「LEPASタイムカプセル・モーメント」が、LEPASのイノベーション、品質、持続可能性への長期的なコミットメントを象徴した。

2025年4月に独立ブランドとしてデビューして以来、この1年間、LEPASは世界中にそのプレゼンスを拡大している。インドネシア国際オートショー(GIIIAS)で海外デビューを果たし、イタリアのトリノオートショーで欧州において初お披露目、UAEおよびクウェートでは販売代理店との契約締結、そして南アフリカではブランド発足・ディーラー調印式を主催した。

世界初のショールームのオープンを契機に、LEPASの国際舞台における位置づけと目標はさらに明確になった。この画期的な出来事は「エレガントなライフスタイル」というブランド哲学を体現した重要な象徴であるだけでなく、LEPASをグローバルNEV市場のベンチマークとして確立する鍵となる瞬間でもあるという。

LEPASはこれからも、技術革新、デザイン美学、エレガントなドライビングの深い融合を推進し、世界中のユーザーに前例のないNEVモビリティ体験とエレガントなライフスタイルの旅を提供し続けていく。