日産の南アフリカ工場、中国奇瑞汽車に売却へ…従業員の大多数は同条件で雇用継続予定

日産自動車は1月23日、中国のチェリー（奇瑞汽車）の南アフリカ部門との間で、南アフリカのロスリンにある日産の生産資産を売却することで合意したと発表した。

規制当局の承認など一定の条件が満たされることを前提に、チェリー南アフリカは2026年半ばにロスリンにある日産の施設の土地・建物・関連資産を取得する。近隣のプレス工場も含まれる。

今回の合意により、関連する日産の従業員の大多数は、現在とほぼ同等の条件でチェリー南アフリカから雇用を提示される予定だ。

日産のアフリカ事業の責任者、ジョルディ・ビラ氏は「南アフリカにおける日産の歴史は、長く誇りあるもの。しかし、様々な要因からロスリン工場の稼働率や事業の継続性は大きな影響を受けており、私たちは従業員、顧客、そしてパートナーにとって最善の解決策を見つけるために取り組んできた。今回の合意により、従業員の大多数の雇用を確保し、取引先にも機会を提供し続けることができる。また、ロスリンの生産拠点は、今後も南アフリカの自動車産業に貢献し続けることになる」と述べた。

チェリー南アフリカによる工場取得後も、日産はこれまで通り、南アフリカの顧客に車両とサービスを提供し続ける。2026年度には『テクトン』や『パトロール』を含む複数の新型車の発売を予定している。