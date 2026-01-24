ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産の南アフリカ工場、中国奇瑞汽車に売却へ…従業員の大多数は同条件で雇用継続予定

日産自動車の南アフリカ・ロスリン工場
  • 日産自動車の南アフリカ・ロスリン工場

日産自動車は1月23日、中国のチェリー（奇瑞汽車）の南アフリカ部門との間で、南アフリカのロスリンにある日産の生産資産を売却することで合意したと発表した。

規制当局の承認など一定の条件が満たされることを前提に、チェリー南アフリカは2026年半ばにロスリンにある日産の施設の土地・建物・関連資産を取得する。近隣のプレス工場も含まれる。

今回の合意により、関連する日産の従業員の大多数は、現在とほぼ同等の条件でチェリー南アフリカから雇用を提示される予定だ。

日産のアフリカ事業の責任者、ジョルディ・ビラ氏は「南アフリカにおける日産の歴史は、長く誇りあるもの。しかし、様々な要因からロスリン工場の稼働率や事業の継続性は大きな影響を受けており、私たちは従業員、顧客、そしてパートナーにとって最善の解決策を見つけるために取り組んできた。今回の合意により、従業員の大多数の雇用を確保し、取引先にも機会を提供し続けることができる。また、ロスリンの生産拠点は、今後も南アフリカの自動車産業に貢献し続けることになる」と述べた。

チェリー南アフリカによる工場取得後も、日産はこれまで通り、南アフリカの顧客に車両とサービスを提供し続ける。2026年度には『テクトン』や『パトロール』を含む複数の新型車の発売を予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

奇瑞汽車 チェリー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES