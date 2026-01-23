ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『GRヤリス』、WRC最多9冠オジエ選手を称える限定車を100台販売へ…専用四駆制御「SEB.モード」搭載

トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプ
TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は1月22日、FIA世界ラリー選手権（WRC）第1戦ラリー・モンテカルロにおいて、『GRヤリス』の特別仕様車「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」のプロトタイプを初公開した。

これはWRC歴代最多9回のドライバーズチャンピオンを獲得したセバスチャン・オジエ選手の偉業を称え、ラリーのファンへの感謝を込めたモデルだ。2025年シーズンはオジエ選手が6勝を含む10回の表彰台を獲得し、最終戦ラリー・サウジアラビアまで接戦を繰り広げた。

車両は2025年発売の「Aero performance package」をベースに、オジエ選手と共同開発した専用四駆制御「SEB.モード」を新たに装備。これは前輪40%、後輪60%のトルク配分で旋回性と車両コントロール性を高め、高速域での操作を最適化するもの。また、別モード「MORIZOモード」も搭載し、トラクションと旋回性能のバランスを追求した。

外装はTGRのモータースポーツ活動を象徴する新色「グラビティブラック」を採用し、マットブラックホイール、ブルーブレーキキャリパー、フランス国旗をイメージしたトリコロールカラーのラジエーターグリルなど専用装備が装着されている。内装は小径ステアリングホイールにトリコロールステッチ、縦引きパーキングブレーキレバーを新たにデザインし、専用シリアルナンバープレートも付く。

日本向けは2026年春以降、スマートフォンアプリ「GR app」経由での抽選販売を予定し、100台限定。欧州の一部地域でも同数を販売する予定だ。

《森脇稔》

