横浜ゴム、スーパーフォーミュラのタイヤ供給を2030年まで延長…サステナブルタイヤ開発を継続

全日本スーパーフォーミュラ選手権（2025年）
  • 再生可能原料・リサイクル原料を使用した「ADVAN」レーシングタイヤ

横浜ゴムは2月24日、全日本スーパーフォーミュラ選手権のオフィシャルタイヤパートナーとしてコントロールタイヤの独占供給契約を更新し、2026年から2030年まで「ADVAN」レーシングタイヤの供給を継続すると発表した。

横浜ゴムは2016年よりスーパーフォーミュラにコントロールタイヤを供給している。2023年からは日本レースプロモーション(JRP)が推進する「SUPER FORMULA NEXT50」に賛同し、再生可能原料・リサイクル原料比率を向上したレーシングタイヤを開発。2025年にはその使用比率を約46%(ドライ・ウェット用の平均値)まで高めたタイヤの供給を実現している。

今回の長期契約延長は、スーパーフォーミュラのさらなる発展に向けた共通のビジョンの下、JRPとの協業による「さらなる技術開発とマーケティング活動の強化」を目的としている。

技術開発面では、タイヤのサステナビリティの深化(再生可能原料・リサイクル原料比率の向上)やドライバビリティの追求(走行性能)、将来タイヤの検討や探索を進める。マーケティング活動では、スーパーフォーミュラのさらなる興行発展に向け、JRPとの協業によるプロモーション施策の拡大を進める。

2026年は一部の大会でノックアウト予選Q3方式を採用した「SUPER POLE QUALIFYING Supported by YOKOHAMA TIRE」を実施する。第3戦(オートポリス)と第8戦(スポーツランドSUGO)のみで実施される予定だ。

