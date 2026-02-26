欧州電池ACC、ドイツ・イタリアの新工場計画を中止…EV販売の減速で

欧州のバッテリーメーカーACCは、フランス北部の工場における増産の遅れと、ドイツおよびイタリアでの新工場計画の見直しを発表した。

同社は欧州製バッテリーの実現を目指し、5年以上にわたり2300人の従業員とともに取り組んできた。

ACCのバッテリーはすでに数千台のプジョー、オペル、DSブランドの車両に搭載されており、技術的には最先端と評価されている。生産ラインは2カ月前と比べて2倍のモジュールを生産しており、不良品率も着実に低下している。

しかし、フランス北部の工場の立ち上げは予想よりも時間とコストがかかり、財務状況を圧迫している。同社は目標達成に近づいているものの、課題に直面していることを認めた。

EV市場は成長を続けているが、そのペースは予想を下回っている。ステランティスやメルセデスベンツを含む欧州の自動車メーカーは、中国との激しい競争により不安定な市場に苦しんでいる。2023年から2025年半ばまでの強い意欲は、現在では慎重な姿勢に変わっている。

この状況はACCにも影響を及ぼしている。顧客の不安定さは、新規の中長期プロジェクトの実施遅延につながっている。その結果、ACCの一部は既存バッテリーの量産という激しいペースで稼働している一方、ボルドー・ブルージュとネルサックに拠点を置く開発部門は、将来製品のポートフォリオの遅延に比例して活動が減少している。同社はこの減少は一時的なものと認識しているが、一時帰休などの適切な措置を採用する必要があるとしている。

ACCは可能な限り欧州連合およびフランス国内からの調達を優先し、欧州産業の構築を支援している。

このような状況下で、ドイツやイタリアに新しい工場を建設することは全く無責任だとACCは判断した。特に、新しい工場が今後何年も新製品で「満たされない」ことが確実であるためだ。これが、カイザースラウテルンとテルモリのプロジェクトの中止条件について、ドイツとイタリアのチームとの建設的な対話を最近開始した目的である。

欧州のバッテリー産業は若い歴史の転換点にあると同社は繰り返し述べてきたが、それが現実となっている。2024年9月の報告書は、再工業化とは何よりもまず戦略的セクターへの大規模な投資を意味すると欧州に思い出させた。この診断から18カ月後、フォン・デア・ライエン第2期委員会によるこの報告書の中心的な政治的翻訳である競争力コンパスは、依然として指針の枠組みに過ぎない。元中央銀行総裁が推奨したように、年間7500億から8000億ユーロ規模の大規模な金融手段に変える行動が緊急に必要だ。

ACCは、公的機関と民間イノベーターが力を合わせることで成功すると訴えている。