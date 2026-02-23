「YSP新横浜」3月1日グランドオープン…ヤマハがスポーツバイク専門店を横浜市に新設

ヤマハ発動機販売は3月1日、ヤマハスポーツバイク専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」の新店舗「YSP新横浜」がオープンすると発表した。

【画像】ヤマハのスポーツバイクラインアップ

YSPは、ヤマハブランドのエバンジェリスト（伝道者）として、顧客の「見たい・試したい・優れた技術で修理して欲しい」という期待に高いレベルで応えることを基本に、常に最高のヤマハブランド体験と高品位なトータルサービスを提供している。

新店舗となるYSP新横浜は、横浜・三ツ沢を拠点に、126cc以上のモーターサイクルを扱う。新車購入から整備・点検・カスタムまで、モーターサイクルを通じて顧客の豊かな暮らしや夢の実現を応援するとしている。

ヤマハ YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS（ブルーイッシュホワイトパール1）

ショールームでは、ヤマハスポーツバイクの全カテゴリーのモデルを豊富に展示し、スタッフが各モデルの魅力について分かりやすく説明することで、購入モデル選択の手伝いをする。また充実した設備を備えた整備工場を有し、ヤマハスポーツバイクを熟知したメカニックが高い技術力で顧客の愛車を整備する。

さらにYSP独自のサポートメニューを用意し、購入検討時から購入後の楽しみに至るまで、顧客のバイクライフをトータルでバックアップする体制を整えている。

「YSP新横浜」の所在地は神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町30-18。営業時間は10時から17時で、定休日は火曜日・水曜日。