ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

「YSP新横浜」3月1日グランドオープン…ヤマハがスポーツバイク専門店を横浜市に新設

3月1日にオープンする「YSP新横浜」（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町30-18）
  • 3月1日にオープンする「YSP新横浜」（神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町30-18）
  • ヤマハ YZF-R25 70th Anniversary Edition
  • ヤマハ MT-03 ABS（マットライトグレーメタリック4）
  • ヤマハ YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS（ブルーイッシュホワイトパール1）
  • 「USインターカラー」のヤマハ XSR900 GP
  • ヤマハ YZF-R7 70th Anniversary Edition
  • ヤマハ XSR700 ABS
  • ヤマハ MT-09 Y-AMT ABS

ヤマハ発動機販売は3月1日、ヤマハスポーツバイク専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」の新店舗「YSP新横浜」がオープンすると発表した。

【画像】ヤマハのスポーツバイクラインアップ

YSPは、ヤマハブランドのエバンジェリスト（伝道者）として、顧客の「見たい・試したい・優れた技術で修理して欲しい」という期待に高いレベルで応えることを基本に、常に最高のヤマハブランド体験と高品位なトータルサービスを提供している。

新店舗となるYSP新横浜は、横浜・三ツ沢を拠点に、126cc以上のモーターサイクルを扱う。新車購入から整備・点検・カスタムまで、モーターサイクルを通じて顧客の豊かな暮らしや夢の実現を応援するとしている。

ヤマハ YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS（ブルーイッシュホワイトパール1）ヤマハ YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS（ブルーイッシュホワイトパール1）

ショールームでは、ヤマハスポーツバイクの全カテゴリーのモデルを豊富に展示し、スタッフが各モデルの魅力について分かりやすく説明することで、購入モデル選択の手伝いをする。また充実した設備を備えた整備工場を有し、ヤマハスポーツバイクを熟知したメカニックが高い技術力で顧客の愛車を整備する。

さらにYSP独自のサポートメニューを用意し、購入検討時から購入後の楽しみに至るまで、顧客のバイクライフをトータルでバックアップする体制を整えている。

「YSP新横浜」の所在地は神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町30-18。営業時間は10時から17時で、定休日は火曜日・水曜日。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES