『ランエボIV』を18分の1ダイキャストミニカーで精巧再現、開閉機構付きで発売

三菱『ランサーエボリューションIV』の18分の1スケールミニカー
株式会社フェイスが運営するCAMSHOPは、三菱『ランサーエボリューションIV』の18分の1スケールミニカーの販売をCAMSHOP.JPにて開始した。

本製品はモーターヘリックス製の精巧なダイキャストモデル。外観のディテールはもちろん、内装まで緻密に再現されている。ランエボファンや自動車愛好家にとって魅力的な仕上がりとなっている。

しっかりとしたダイキャストの重みや、細部まで手抜きされることなく再現されている塗装、パーツの細かさなど、高い完成度が特徴だ。

本製品にはディスプレイエンジンとエンジンクレーンが付属する本格的なセット。ドア、ボンネット、トランクなどを開閉させることが可能で、開閉機構付きの18分の1スケールモデルとして楽しめる。完成度が高いためインテリアとしても見ごたえがある。

価格は、4万8180円（税込）。

CAMSHOP.JPは株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドで、各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開している。

《レスポンス編集部》

