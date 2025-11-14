ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱『ランエボ』を750馬力に、「エボ9 RS」がタイムアタック仕様で登場…SEMA 2025

エヴァシブ・モータースポーツは、SEMA 2025において、2006年式三菱『ランサーエボリューション』のカスタマイズモデル、「エボ9 RS」の最新モデルを初公開した。

エネオス（ENEOS）は約10年間にわたってエヴァシブ・モータースポーツとパートナーシップを結んでおり、タイムアタックプログラムやパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライムへの挑戦、ロードカープロジェクトなどにスポンサーシップと潤滑油を提供している。

SEMA 2025では、エヴァシブのエボ9 RSは元のレース仕様から大幅に改良された。最新のアップグレードには、エンジンの再構築、新しい電子パッケージ、そしてサーキットでのトラクションをさらに向上させる高ダウンフォース・エアロパッケージが含まれている。

追加のダウンフォースに備えて、エヴァシブのクルーは伝説的な4G63T型2.0リッター4気筒16バルブターボエンジンから作業を開始した。このエンジンは以前にHKSストローカーキットで2.3リッターに拡大されていた。エヴァシブは全ての内部部品を交換し、HKSの274度カム、より大型のGT6290ボールベアリングターボ、ブローオフバルブ、ダイレクトイグニッションキット、インタークーラー、スパークプラグを組み込んだ。

エンジンはARP 625+ヘッドスタッドで再組み立てされ、スーパーテック製バルブトレイン、インジェクターダイナミクス1700ccインジェクター、ラジウム燃料ポンプ、ハイパーチューン・インテークマニホールド、レース仕様エキゾーストマニホールドで補強された。組み立て完了後は、MoTeC C127ダッシュと15ポジション・キーパッドでアクセス可能なMoTeC M150 ECUによって全てが制御される。

エンジン出力は約750hp。OSギケン製トリプルプレートクラッチがPPGドッグボックストランスミッションからの負荷を受け持ち、前後のOSギケン製リミテッドスリップデフに動力を分配する。これらはカスタムコントローラーで微調整が可能だ。

ブレーキは6ピストンキャリパーと355mmローターを備えたAPレーシング製フロントビッグブレーキキットを維持し、サスペンションはKWモータースポーツ製コイルオーバー、サイバーエボ製フロントコントロールアーム、ワイドトラック・フロントアクスル、スウィフト製スウェイバーにアップデートされた。

SEMAでのマッキンインダストリーズ向けヨコハマホイールズディスプレイの一環として、18x11インチのヨコハマADVANレーシングGTビヨンドRホイールに、幅広の280/650 R18ヨコハマADVAN A005スリックタイヤを装着する。

また、ヴォルテックス・アルティメット・タイムアタック・エアロパッケージが装着された。これは大幅なダウンフォースの向上に貢献するだけでなく、軽量カーボンファイバーパネルが重量を削減し、エヴァシブの2026年タイムアタックプログラムを支援する。

改良には、ヴォルテックス・タイムアタック・バージョン・フロントバンパー、追加のトラック幅を提供するファイバーグラス製オーバーフェンダー、ツインカナード、フロントアンダーウィング・エクステンション、サイドスプリッターが含まれた。ドライカーボンGTフードと6.5フィート幅のタイプ13 GTウィングは、高速でのエアロ効率をさらに最適化するフルフラットボトム・アンダーサイドによって補強されている。

インテリアには、6ポイント・タイムアタック仕様ロールケージ、ブリッド・ヴォルテックスZETA IVカーボンファイバーシートなど、必要な安全装備が詰め込まれている。

《森脇稔》

