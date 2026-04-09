スバル「STI Sport♯」発表、国内『WRX』初の6速MT採用…600台限定で610万5000円

スバルテクニカインターナショナルは4月9日、STIコンプリートカーの『WRX STI Sport♯（シャープ）』を発表した。価格は610万5000円だ。600台限定で、4月9日から5月17日の期間に全国のSUBARU販売店で抽選申し込みを受け付ける。

【画像】スバル WRX STI Sport#

スバル WRX STI Sport#

「STI Sport♯」は、水平対向ターボエンジンとシンメトリカルAWDを軸に、現行『WRX』の日本仕様で初採用となる6速マニュアルトランスミッションを組み合わせたモデルだ。

専用チューニングでは、ピストンとコンロッドの重量公差、クランクシャフトとフライホイール、クラッチカバーの回転バランス公差を徹底的に低減したバランスドエンジンとバランスドクラッチカバー＆フライホイールを採用し、振動が少なく滑らかな吹け上がりを狙う。

スバル WRX STI Sport#

装備面では、専用電子制御ダンパー（ZF製）やbrembo製ブレーキキャリパー、STIパフォーマンスパーツを搭載する。ブレーキはフロントが18インチフロント対向6ポット、リヤが対向2ポットで、ドリルドディスクローターも備える。

ボディカラーはWRブルー・パール、セラミックホワイト、サンライズイエローの3色を設定した。

車両諸元は全長×全幅×全高が4670×1825×1465mm、車両重量が1560kg。エンジンはFA24型の水平対向4気筒2.4L DOHC 16バルブデュアルAVCS直噴ターボで、最高出力は202kW（275PS）/5600rpm、最大トルクは350N・m（35.7kgf・m）/2000-5200rpmとした。タイヤサイズは245/35R19だ。