ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル、400馬力の「WRX S4」で参戦へ…ニュルブルクリンク24時間レース

・スバルテクニカインターナショナルが2026年の第54回ニュルブルクリンク24時間に参戦する

・WRX S4ベースの「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026」でSP4Tから上位SP8Tまでトップを狙う

・最高出力6.5%向上や新ABS、空力改良などを投入し過酷な環境に対応する

SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026
  • SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026
  • SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026
  • SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026
  • SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026

スバルテクニカインターナショナルは、5月14日から5月17日にかけてドイツのニュルブルクリンクサーキットで開催される第54回ニュルブルクリンク24時間レースに参戦すると発表した。

【画像】SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026

参戦は2008年以来で17回目。昨年と同様にSP4Tクラスに「WRX S4」をベースとする「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026」で出場し、SP4Tだけでなく上位のSP8Tクラスも含めてトップフィニッシュを目指す。

ニュルブルクリンクは全長約25km、高低差300mの起伏が大きいコースで、天候が刻々と変化する過酷なサーキットとされる。チームは、スバルグローバルプラットフォームや水平対向エンジン、シンメトリカルAWDといった基本レイアウトを生かしつつ、車両の速さと操縦性の両立を高めたという。

SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2026

主な改良点として、パワーユニットでは最高出力を6.5%向上し、ターボウエストゲートの電動化で過渡応答性と制御性を高めた。ブレーキは新ABSユニットを導入し車体安定性を向上。サスペンションはロールセンター高の変更で旋回時のリヤ内輪の接地性を高め、ボールジョイントの耐久性も上げた。空力では新規エアロミラーを採用し旋回性能を高める。

総監督は高津益夫、監督は沢田拓也、技術監督は渋谷直樹。ドライバーはカルロ・ヴァン・ダム、佐々木孝太、井口卓人、久保凜太郎の4名である。

また、スバルは1990年のサファリラリー以来、全国の販売店から選抜したメカニックをモータースポーツ現場へ派遣してきた。今年のニュルブルクリンク24時間でも8名の販売店メカニックが参加し、レースをサポートする。

参戦車両の主な仕様として、車両重量は1310kg、エンジンはFA24 BOXER DOHC 16バルブ AVCS シングルスクロールターボ（2387cc）。最高出力は295kW（400PS）/6000rpm、最大トルクは590Nm（60kgf・m）/3500rpmとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル WRX

ニュルブルクリンク 24時間耐久レース

スバル（ブランド、自動車）

STI スバルテクニカインターナショナル

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES