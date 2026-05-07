ソフト99「くるままていらいふ」に52台が集結、愛車を“まてい”に磨く理由

「くるままていらいふ」という不思議な言葉が飛び交うカーケアイベント。そこには愛車を丁寧に扱う深い思いが込められていた。

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「クルマを真心を込めて丁寧に扱う」その言葉に共感し、カーケアを心がけているユーザーが集まるイベントが兵庫県神戸市のポートアイランド市民広場で開催された。

◆ソフト99が提案する『くるままていらいふ』とは

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

洗車グッズやカーケア用品を取り扱うソフト99は近年、ひとつのモノを長く「真心」を込めて「丁寧」に扱う“まてい”という言葉に着目している。これは古くから日本に伝わる言葉だという。その“まてい”の気持ちを多くのカーケアユーザーに広げていく活動を行っている。

『くるままていらいふ』と銘打ったこの活動では、WebサイトやYouTubeなどでくるままていらいふを実践しているカーケアオーナーを取り上げてきた。その活動のオフラインイベントとして2025年11月22日に「くるままていらいふ カーオーナーミーティング in 芝公園」を東京都芝公園の東京プリンスホテル駐車場で開催した。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

第2回イベントは2026年4月26日に兵庫県神戸市のポートアイランド市民広場で開催された。参加者はソフト99から招待された52台のオーナーと家族などだ。オフラインミーティングは車種や仕様、〇〇縛りなどで行われることが多い。しかしこのイベントはクラシックカーから現行車、ファミリーカーからスポーツカーまでさまざまな車種が揃う。あえて言うならばカーケアライフを大切にしているユーザー縛りのイベントだ。そんなこともあり異国情緒が漂いタイル張りが美しいポートアイランド市民広場に集結したクルマは、どれもきれいに磨かれていた。普段からカーケアを心がけていることが伝わってくる。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

ソフト99では「2023年から始まったばかりの活動ではありますが、『くるままていらいふ』という啓発活動を行っています。愛車を長く大切に乗っていただきたい。車種などで限定するのではなく、愛車を大切にされている方やオーナー様の縁をつないで交流を深めていただきたいという思いでこの活動を行っています」と話す。その言葉通り、車種に統一性は見られない。しかし会場に集まったオーナー同士はすぐに打ち解け、カーケアや愛車ライフについて語り合う姿が会場のあちこちで見られた。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

「カーケアメーカーですので、クルマのお手入れがより豊かになるようなことをしていきたいと考えています。“お車について困りごとはありませんか？”という事前アンケートも行い、未塗装樹脂パーツの白化や日頃のメンテナンス、当社製品の使い方、こういうことをしたいのだけど何か良い製品はあるかといったオーナーの皆様の声を直接お聞きして、今後の製品に活かしたいと思っています」とのこと。実際に会場の車両をソフト99スタッフが巡り、ユーザーの声を確認している姿も多く見られた。

◆日頃から丁寧にクルマを扱うからこそ長く維持できる

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

白いボディの日産『フェアレディZ』が並んで停められ、Z32型は女性オーナーが運転して会場入りしたこともあり注目を浴びた。Z32型オーナーのひなこさんとZ34型オーナーのみつまめさんだ。実は2人は父娘の関係。父親が昔乗っていたZ32の写真を娘のひなこさんが発見し、なんてかっこいいクルマなんだろう、私もスポーツカーのZに乗りたいという衝動に駆られて購入したという。「私なりのこだわりで、Z32の最終型、Tバールーフ、NA、MTという条件で探していた時に偶然見つけました。当時のTwitterで知り合ったZ仲間と一緒に車両を見に行き購入しました。その時、父がすでにZ34を購入していたこともあり、サプライズ的に購入して実車を見せました」とこだわりの車種選定だったという。

実車を見たみつまめさんは「昔の自分のクルマに似ていて懐かしかったですね」と目を細める。Z32は1999年式ということもあり、日頃のメンテナンスが重要になる。その点に関しては、このZ32を購入してしばらくした後に知り合い結婚した「まっさ」さんが重要な役割を担う。

ひなこさん自身も手洗い洗車一択。どこかに出かけたら必ず洗車し、日々小まめな洗車やメンテナンスを心がけることでピカピカに維持しているとのこと。それ以上に気にかけてくれるのが夫のまっささんだ。実はまっささんも黒のZ32に乗っており、イベント出展などもしているそうだ。そのため洗車や磨き傷にはかなり注意深く、丁寧にメンテナンスしているという。

「洗車が趣味なのでガレージには洗車グッズがいっぱいあります。自分のクルマはもちろん、ひなこさんやお父さんのクルマも洗車やメンテナンスをしています。日々細かくメンテナンスしていることで、いつもきれいなんですよね。なので最近は家に遊びに来る彼女の友達のクルマも、許可を得て洗車しています」と時間があれば洗車とメンテナンスに向き合っているとのことだ。

◆水滴の流れは一切許さない徹底した拭き上げと乾燥

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

鮮やかなグリーンのボディにメッキモールが映えるLeeさんとみむさんカップルのミラジーノ。「ガラコミラーコートZERO」を使い、フェンダーミラーをコーティングしていたところで話を聞かせてもらった。

Leeさんの愛車は2003年式のダイハツ『ミラジーノ』。古いクルマを買うのに一瞬躊躇したが、レトロなクルマに興味を持っていたため「今乗らないでいつ乗る？」と決心して購入したという。グリルやメッキモールを交換し、ドアミラーも小型の丸型フェンダーミラーに交換。レトロで可愛らしい雰囲気を作り上げている。

「フェンダーミラーは雨の日に見えにくいし、バックで駐車するときも使いにくい。でもそれらを上回る可愛さとクラシカルな雰囲気が大好きです。デモンストレーションで使っていたガラコミラーコートZEROを吹きかけただけで、ミラーの鏡面もきれいになりました。これで雨の日も水が付かなくなれば最高ですね」と笑顔で語る。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

メンテナンスについては「時間がなくても手洗い洗車です。拭き上げの時に水が垂れてくるのは許さないので、じっくり時間をかけて拭き上げたり乾燥させたりしてからドアやリヤゲートを閉めるようにしています。アルミホイールもアルミ削り出しのモノなので、丁寧に洗ってコーティング材をかけるようにしています」と、やはり日頃から丁寧に細かく洗車しているとのこと。

実はみむさんも同じグリーンのミラジーノに乗っている。遠くへドライブに行く時はどちらか1台で向かうのではなく、それぞれ自分のクルマで出かけるそうだ。通話アプリなどを使い、会話を楽しみながらドライブする。そして帰ってくれば揃って洗車をするという仲のいいカップルだ。

◆実際の使い勝手を実演で見て感じるカーケアケミカル

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

ミーティング中盤ではソフト99スタッフによるカーケアケミカルの紹介と実演が行われた。事前アンケートによる困りごとに対応する商品がセレクトされた。今回用意されたのは、細かな傷を消してくれる「ツヤ仕上げキズ消しセット」、未塗装樹脂やゴムパーツを深い黒にしてくれる「イケ黒 未塗装樹脂＆ゴム光沢復活剤」、シートやダッシュボードをきれいにしてくれる「ルームピア 車内のシャンプー」、ドアミラーやリヤカメラの水滴飛ばしに最適な「ガラコミラーコートZERO」の4種類だ。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

「ツヤ仕上げキズ消しセット」はその名の通り、ドアグリップなどに付いた爪による引っかき傷などを消してくれる商品で、細かな傷がきれいに目立たなくなっていく。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

「イケ黒 未塗装樹脂＆ゴム光沢復活剤」は最近のクルマに増えてきた未塗装樹脂パーツが白くぼやけてくるのを防ぎ、新品のような真っ黒な仕上がりにしてくれる。デモカーのグリルやワイパー周辺の樹脂部分を見ると「こんなに違うの？」と声が上がるほどだ。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

夏に向けて汗臭くなってしまったり、子どもの食べこぼしや日焼け止めなどが付着したりするシートや内窓、ダッシュボードをまるごときれいにしてくれる「ルームピア 車内のシャンプー」は、シートに泡状のシャンプーを吹きかけてきれいさっぱりにするデモンストレーションが行われた。

そしてオーナー取材にも応えてくれたミラジーノのLeeさんをはじめ、フェンダーミラーオーナーが強く関心を寄せたのが「ガラコミラーコートZERO」だ。ドアミラーも水滴が付くと後方が見えにくくなるが、フェンダーミラーだとその見えにくさは段違いだ。安全を確保するためにも、ミラーに水滴がない方が良いと思わせてくれる商品だ。デモンストレーション後には、自車で使って効果を確認する姿も多く見られた。

ソフト99「くるままていらいふ」in 神戸市ポートアイランド市民広場

最後は会場で一番“まてい”なクルマとして選ばれたsunaoさんの1964年式シボレー『コルベット・スティングレイ』を囲み、記念撮影が行われた。sunaoさんによれば、このスティングレイは雨には濡らさない。古いクルマのため、匂いや音を敏感に感じ取ってメンテナンスを行っているとのこと。

どのクルマにも通じていたのは、日々細かい洗車やメンテナンスを施し、長く大事に扱っていることだ。これこそがソフト99が描く“まてい”なカーケアライフだと感じさせてくれるイベントだった。洗車やカーケアグッズの正しい使い方を知ることも、愛車を長く美しく保つためには重要だ。ソフト99ではこの活動を、今後さらに多くの場所で広げていきたいとのこと。これからもソフト99の『くるままていらいふ』に注目したい。