ソフト99展示会「スプリングフェア2026」開催中…ガラス撥水剤の新製品やプロ向けコーティング剤

株式会社ソフト99コーポレーション（大阪市中央区／小西紀行代表取締役社長）は、2026年2月3日～6日まで、同社東京支店（江東区東雲）にて、完全予約制の総合展示会「ソフト99スプリングフェア2026」を開催。今年は “ エンスージアム” をテーマに掲げ、販売店や代理店、取引先に向けて、2026年3月発売予定の新商品をはじめ、昨年リリースされた注目製品や定番アイテムなどが披露された。

【画像全10枚】

洗車の前に塗り込むガラス撥水剤

一般カーオーナー向けとして、ガラス撥水コーティング剤「ガラコ」シリーズの新製品を訴求。2025年11月4日に発売された新製品「らくらくガラコ」は、洗車前にフロントガラスに塗り込む新しい施工スタイルを実現したガラス撥水剤だ。また同シリーズ製品として、特殊シリコーンゴムに濃縮成分を配合した「ガラコワイパー パワー撥水」も展示。このほか、ソフト99グループのアイオン株式会社が展開する拭き上げクロスの定番ブランド「プラスセーヌ」もアピールされていた。





海外展開についても紹介。進出地域の言語に合わせた多言語パッケージ製品が並び、グローバル市場での認知拡大や販路開拓に注力していることが説明された。









プロ向けの新製品「G'ZOX ハイモース コート ヴェリス」を展示

プロ向け商材としては、オール水性軽補修システム「CLIMAX エコペイントオールフリー」のほか、プレミアムガラス系コーティングブランド「G’ZOX」シリーズを展示。2025年11月4日に発売された、新開発の高密度反応硬化型シロキサン系トップコートを採用する二層構造ガラス系ボディコーティング「G'ZOX ハイモース コート ヴェリス」がアピールされていた。また、自動車用コーティング技術を応用した自転車専用シリーズ「velogue」や、カーラッピングフィルムの施工実演も行われ、多角化する自動車アフターマーケットのニーズに応える商材が取り揃えられていた。













愛車を大切にするカーオーナーを応援

ソフト99コーポレーションが2023年10月から展開する特設サイト「くるままていらいふ」の取り組みも紹介。真心を込めて愛車を丁寧に扱うカーオーナーを「まてい（真丁）」な人と表し、車を大切に長く乗り続けるカーオーナーを応援する特設サイトを展開。愛車への想いを語るカーオーナーのインタビュー記事を公開したり、愛車の展示イベントも開催していることが紹介された。会場では、世界各国で高く評価された日本映画『ドライブ・マイ・カー』の劇中車として登場した「SAAB 900」を展示。この車両を所有するカーオーナーのインタビュー記事が、特設サイト「くるままていらいふ」で公開されている。





なお、ソフト99コーポレーションは、2026年2月12日～14日の三日間、東京ビッグサイト東7・8ホールで開催される『第23回 国際オートアフターマーケットEXPO 2026（IAAE 2026）』に出展する。プロ向けのプレミアムガラス系コーティングブランド「G’ZOX」製品をはじめとした各種コーティング剤などの展示を予定している。