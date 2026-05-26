EVモーター評価システム、テクニカルサポートが出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

テクニカルサポートは、5月27日（水）から29日（金）までパシフィコ横浜で開催される国内最大級の自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。

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会期は各日10:00～17:00。自動車・部品・車体メーカーの技術者や研究者、公的研究機関の関係者などが無料で参加できるほか、オンライン展示会も実施される。

今日の自動車業界は、環境規制や人々の行動様式の変化により急速な電動化の時代を迎えている。テクニカルサポートは、EVやHVに欠かせない電動モータの評価システムを提供するとともに、モータの受託試験も手がけている。また、航空宇宙分野でも活用できる「電動アクチュエータ」の開発・製造・販売も行っている。

同社は30年以上にわたり、メカトロを中心とした幅広い分野で機械設計・電子設計・電気設計から部品加工、組付け、電装まで全て自社一貫で対応してきた総合メーカーである。研究開発から製造・品質保証工程における装置・設備の設計・開発・製作、評価・解析、改善提案まで、プロセス単位またはトータルで顧客をサポートする。

今回の展示では、自社開発の試験機「EMoTS-01」「EMoTS-02」を中心に、電気自動車やハイブリッドカーのモータを対象とした受託試験サービス（高速・低速対応）も紹介する予定だ。