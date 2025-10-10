モデリスタ、新型トヨタ『bZ4X』用カスタマイズアイテム発売、快適性・利便性・セキュリティ性アップ

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するMODELLISTA（モデリスタ）ブランドから、10月9日に発表された新型トヨタ『bZ4X』用カスタマイズアイテムが発売された。

【画像】モデリスタの新型トヨタ『bZ4X』用カスタマイズアイテム

今回発売されるラインナップは、快適性・利便性・セキュリティ性を高める4点。

紫外線・赤外線を大幅に抑制し、夏場の快適性向上と電費効率にも寄与する IR（赤外線）カットフィルムをはじめ、クルマを小傷から守るドアハンドルプロテクター、車内整理や日常使いに便利なスマートクッショントート、ナンバープレート盗難抑止に効果的なセキュリティ付ナンバープレートボルトが登場した。

セキュリティ付ナンバープレートボルト

bZ4Xならではの専用アイテムと、幅広い車種で支持されている汎用品を組み合わせることで、ユーザーの多様なニーズに応える構成となっている。

bZ4X専用設計のIR（赤外線）カットフィルムは、日差し対策で車内温度を抑え、車内の温度上昇を抑制。エアコンの効果の向上だけでなく、電費向上にも貢献。さらに、プライバシー保護やガラス飛散防止効果も備える。色調はダークスモークの一色のみ。税込み価格は1台分2万7500円で11月下旬発売予定。

ドアハンドルプロテクター（ホワイト）

ドアハンドルプロテクターは、ドアハンドルのくぼみ部分に貼るカーボン調フィルム。ドア開閉時に付きやすい爪やカギによる小傷を防止。ホワイト・ブラック・シルバーの3色をラインナップし、ボディカラーや好みに合わせて選べる実用性とデザイン性を兼ね備えている。各色とも2枚入り1セットが税込み3300円・1台分は6600円。

スマートクッショントートは、デニム生地とステッチのコントラストが車内の上質感を高める、クッションとバッグの2WAY機能を持つクッショントート。周囲のファスナーを開くことで肩掛けもできるトートバッグに変わり、買い物などの日常でも便利に使える。税込み価格9900円。

スマートクッショントート（クッション状態）