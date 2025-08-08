ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

2人乗りの特別なトヨタ『シエンタ』登場に「日本一周したい」「こういうの欲しかったんだよ」など反響

モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」（コンフォート）
トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントのモデリスタから、トヨタ『シエンタ』をベースとしたコンプリートカー『シエンタJUNO（ジュノ）』が発売。SNS上では、「こういうの欲しかったんだよって車」「4ナンバーや。税金も安くなる」など話題になっている。

「あなたの自由なライフスタイルに“順応”する」からネーミングされたJUNOは、新たに「持ち運べる部屋」としての価値観を提案する2人乗り・4ナンバーバン仕様の車両だ。

モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」

最大の特徴は、着脱可能な「家具モジュール」を組み合わせることで、カーオーナーだけの専用空間を創り出せること。トヨタは「カフェにも、ワークスペースにも、リビングルームにも」として紹介している。

家具モジュールは「チル」「リフレッシュ」「フォーカス」「コンフォート」の4つのテーマセットを用意。取り回しやすさを考慮した構成となっており、ライフスタイルや用途に応じて選択できる。また、必要なモジュールだけを自由に組み合わせて購入することも可能だ。

モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」

価格は2WDが365万4200円、E-Four（電気式4輪駆動方式）が385万2200円（いずれも消費税込み）。家具モジュールは架装メーカーパッケージオプションとして車両注文時に指定、メーカーの工場で装着・積載となる。

各テーマセットの価格は、チルが16万5000円、リフレッシュが22万円、フォーカスが23万1000円、コンフォートが33万円だ。

モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」モデリスタ『シエンタ』ベースの新コンプリートカー「JUNO」

X（旧Twitter）では「めっちゃいいやん、これで日本一周したい」「こういうの欲しかったんだよって車」と話題になっている。

また二人乗りに特化している点から「老後の夫婦の車によさそう」「2人乗り車中泊用だわ」という声も挙がり、アウトドアでの活躍も期待されている。

価格については「純正の家具セット20万足して400万となると飛び付けなかった」「お値段が…」という声もある一方、「4ナンバーや。税金も安くなる」と維持費の面からメリットがあるというコメントも見られた。

《大矢根洋》

