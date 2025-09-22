ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ、22年ぶりに新エンブレム発表…デジタル時代対応のフラットデザイン採用

スズキの新エンブレム
スズキは9月22日、製品などに使用するエンブレムのデザインを22年ぶりに刷新したと発表した。

新エンブレムは、新たに掲げたコーポレートスローガン「By Your Side」を反映し、スズキの創業以来変わらぬ「お客様の立場になって」という想いと、未来に向けた新たな可能性をエンブレムデザインに込めた。

変わらない想いの表現として、スズキCIの象徴である「S」のアウトラインを継承しつつ、新たな可能性の表現として、デジタル時代に適応したフラットデザインを採用している。

また、従来のクロームメッキを高輝度シルバー塗装にあらため、環境負荷の低減を目指すとともに、新しい時代への変化を表現している。

新エンブレムは「Japan Mobility Show 2025」のコンセプトモデルより順次お披露目する予定だ。

スズキは今後も、顧客の立場になって時代の変化に柔軟に対応しながら、「生活に密着したインフラモビリティ」を目指す。

スズキの鈴木俊宏社長は「新しいエンブレムには、スズキがこれまで大切にしてきた『お客様の立場になって価値ある製品を作ろう』という姿勢と、これからの時代に向けた挑戦の意志を込めた」とコメント。

「『By Your Side』というコーポレートスローガンのもと、これからも、生活に密着したインフラモビリティを提供し続けることで、顧客とともに歩み、持続可能な未来の実現に貢献していく」と述べた。

《森脇稔》

