ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『マイクラ』新型、全車EVで約320万円から…英国で予約開始

日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型

日産自動車は、完全電動化された新型『マイクラ』の英国での予約受付を開始したと発表した。

【画像】日産『マイクラ』新型

価格は政府補助金1500ポンドを含めて、2万1495ポンド（約320万円）からとなっており、納車は2026年1月に開始される予定だ。

新型マイクラは6代目となる今回、初めて完全電動化を実現。コンパクトなサイズながら自信に満ちた走りを提供する。AmpRスモールカープラットフォームを採用し、車重1500kgに抑えながら、マルチリンクリアサスペンション、低重心バッテリー配置、ダイレクトステアリングレスポンスにより、小型EVとしては稀な流れるような走行性能を実現している。

バッテリーは2つのオプションを用意。40kWhモデルは最大198マイル（約318km）、52kWhモデルは最大260マイル（約418km）のWLTP航続距離を誇る。両モデルとも最大100kWのDC急速充電に対応し、V2L（Vehicle-to-Load）機能により小型機器への給電も可能だ。近日中にはV2G（Vehicle-to-Grid）統合にも対応予定となっている。

デザイン面では、ロンドンのニッサンデザインヨーロッパでスタイリングされ、SUVにインスパイアされた外観ながら狭い街路での機敏性を重視したサイズ設定となっている。18インチホイールや大胆なホイールアーチ、明確な下部リップが低重心を示している。

室内では、デュアル10.1インチスクリーンがデジタル制御と視認性を両立。Google built-inにより、Google マップ、アシスタント、プレイストアが車内から直接利用できる。ニッサンコネクトアプリを通じて、乗車前のキャビン温度調整やバッテリー状況の遠隔確認、充電ステーション込みのルート計画も可能だ。

安全装備では、自動ブレーキ、緊急車線維持支援、車線逸脱警告などを標準装備。アダプティブクルーズコントロールやパーキングサポートも搭載している。

新型マイクラは、日産が2027年までに欧州で投入する4つの新型完全電動モデルの第一弾となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 マイクラ

日産自動車

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES