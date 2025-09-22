日産『マイクラ』新型、全車EVで約320万円から…英国で予約開始

日産自動車は、完全電動化された新型『マイクラ』の英国での予約受付を開始したと発表した。

【画像】日産『マイクラ』新型

価格は政府補助金1500ポンドを含めて、2万1495ポンド（約320万円）からとなっており、納車は2026年1月に開始される予定だ。

新型マイクラは6代目となる今回、初めて完全電動化を実現。コンパクトなサイズながら自信に満ちた走りを提供する。AmpRスモールカープラットフォームを採用し、車重1500kgに抑えながら、マルチリンクリアサスペンション、低重心バッテリー配置、ダイレクトステアリングレスポンスにより、小型EVとしては稀な流れるような走行性能を実現している。

バッテリーは2つのオプションを用意。40kWhモデルは最大198マイル（約318km）、52kWhモデルは最大260マイル（約418km）のWLTP航続距離を誇る。両モデルとも最大100kWのDC急速充電に対応し、V2L（Vehicle-to-Load）機能により小型機器への給電も可能だ。近日中にはV2G（Vehicle-to-Grid）統合にも対応予定となっている。

デザイン面では、ロンドンのニッサンデザインヨーロッパでスタイリングされ、SUVにインスパイアされた外観ながら狭い街路での機敏性を重視したサイズ設定となっている。18インチホイールや大胆なホイールアーチ、明確な下部リップが低重心を示している。

室内では、デュアル10.1インチスクリーンがデジタル制御と視認性を両立。Google built-inにより、Google マップ、アシスタント、プレイストアが車内から直接利用できる。ニッサンコネクトアプリを通じて、乗車前のキャビン温度調整やバッテリー状況の遠隔確認、充電ステーション込みのルート計画も可能だ。

安全装備では、自動ブレーキ、緊急車線維持支援、車線逸脱警告などを標準装備。アダプティブクルーズコントロールやパーキングサポートも搭載している。

新型マイクラは、日産が2027年までに欧州で投入する4つの新型完全電動モデルの第一弾となる。