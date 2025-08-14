ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

かつてのマーチ、新型日産『マイクラ』英国発売に、SNSでは「英国は小型車の価値を知ってる」「日本でも売りゃいい」の声

日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型
  • 日産 マイクラ 新型

日産自動車が、新型コンパクトEV『マイクラ』の受注を9月1日から英国で開始すると発表した。SNSでは「英国は小型車の価値を知ってる国。非常に注目してます」「日本でも売りゃいいのに」といった声が見られ、注目が集まっている。

第6世代となる新型マイクラはバッテリーEVとして生まれ変わる。価格は、40kWhエンゲージモデルが2万2995ポンド（約450万円）からとなる。この価格設定により、Bセグメントの完全電気自動車として競争力のあるポジションを確保している。

新型マイクラは英国政府の電気自動車補助金1500ポンドの対象となる見込みだ。また、最新のテストの結果、航続距離は当初の予想を上回った。52kWhバッテリーで260マイル（約418km）、40kWhバッテリーで198マイル（約319km）となり、それぞれ7マイルと6マイル向上している。

日産 マイクラ 新型日産 マイクラ 新型

新型マイクラは大胆で力強いスタイリングを採用し、1983年の発売以来世界で600万台以上を販売してきたこの象徴的なモデルの過去の世代に敬意を表している。フロントからリアにかけて彫刻的なライン「ジェラートスクープ」など洗練されたディテールを特徴とし、空気の流れを最適化してドラッグを減らし、全体的な効率を向上させるクリーンなラインでデザインされている。

充電面では、100kW DC充電器（40kWhバージョンでは80kW）を搭載し、15%から80%まで30分で急速充電が可能だ。充電効率を最大化するため、両バッテリーオプションにヒートポンプが標準装備され、バッテリーの加熱・冷却機能も備えている。

充電管理はニッサンコネクトサービスアプリで簡単に行える。充電レベル、車両位置、充電履歴とスケジューリング、キャビン温度調整などをリモートで操作できる。

日産 マイクラ 新型日産 マイクラ 新型

ニッサンコネクトインフォテインメントシステムを通じてGoogle Built-inサービスと統合、Googleマップが標準で搭載される。これはルート計画においても重要な役割を果たす。目的地が利用可能な航続距離を超える場合、システムは充電レベル、平均消費量、温度を考慮してルート沿いの充電ステーションを自動的に特定する。最適な充電速度を確保するためにバッテリーを事前調整することも可能だ。

新型マイクラの英国受注開始に対し、X（旧Twitter）では「英国は小型車の価値を知ってる国。非常に注目してます」など期待の声が集まっている。約450万円からとなった価格設定に対しては「実際のところは日本円が弱くなりすぎただけ」なと円安効果が大きいといった声も見られる。

他にも「日本でも売りゃいいのに」「海外向けばかり魅力的な車種が多い」など国内導入を求める声も多く集まっている。デザインに関しては「良いデザインだとは思うけど、最早マーチの面影は無いなｗ」「これはイジり方次第で結構かっこよくなりそうな予感」といった評価が集まっている。

日産 マイクラ 新型日産 マイクラ 新型
《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 マイクラ

日産自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

コンパクトカー

注目の記事

トピック

口コミ記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES