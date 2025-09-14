折りたたみ式「ハイバックローチェア」、デイトナが発売…耐荷重120kgの強度

オートバイアフターパーツメーカーのデイトナは、「ハイバックローチェアMIL」の一般販売を開始した。

【画像】デイトナの折りたたみ式「ハイバックローチェア」

同製品は、背もたれが高く頭までしっかり支える設計で、全身をあずけてリラックスできるハイバック仕様のローチェア。座面はロータイプのため、あぐらをかいたり足を伸ばしたりと自由な姿勢で過ごせる。背もたれの角度は深めで、星空観賞やリラックスタイムに最適だ。

座面にはパルステープが付属し、収納袋をチェアに取り付けてポケットとして使用することも可能。収納袋の外側にはパルステープとカラビナが装備されており、シートバッグなどにしっかり固定して持ち運べる。

フレームには、アルミ合金の中でもトップクラスの強度を持つ「超々ジュラルミン」とも呼ばれるA7075アルミ合金を採用。静止耐荷重は120kgで、アウトドアのタフな環境でもしっかり支える。

折りたたみ式で持ち運びも簡単。本体サイズは約H740×W550×D600mm、収納時は約H480×W140×D130mmとコンパクトになる。重量は約1400g。

カラーはブラックとフォレストカーキの2色展開で、価格は8965円（税込）。

同社では今回、販売するチェアの補修品も準備ができ次第、販売開始する予定。座面のみやフレームのみ、収納袋、ラバーキャップを販売し、長期間の使用をサポートする。