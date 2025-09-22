フィアット デュカトのキャンピングカー「ダヴィンチ」、トイファクトリー30周年記念車は30台限り…1562万円から

トイファクトリーは、創業30周年を記念して、フィアット『デュカト』ベースのキャンピングカーのアニバーサリーモデル、「30th LIMITED EDITION」を限定30台発売すると発表した。

アニバーサリーモデルとして選ばれたのは、同社のフラッグシップモデル「ダヴィンチ」シリーズ。乗車人員4名、就寝人員2名の大人の2人旅に最適なモデルとなっている。

車両外観には、レオナルド・ダヴィンチを象徴する図や未来への前進を象徴するシャープなストライプをあしらった限定デザインを採用。同社のコーポレートカラーであるグリーンが、オーロラのように光や見る角度によって色や光沢の趣きが変わる特殊塗装を施している。

車内には歴代モデルの名を刻んだ特別なメモリアルロゴデザインを配置した。

装備面では顧客の要望に応え、クールコンプシステム（家庭用エアコン）を特別標準装備とし、運転席上部に配置することで車内全体をより効率的に冷やすことができる。

ラインナップは2種類で、ボディ長5.4m（L2H2）と6.0m（L3H2）から選択可能。ボディーカラーはフィアット デュカトの純正カラー6色から選択できる。

「ダヴィンチ 5.4 30th LIMITED EDITION」は限定20台で価格は1562万円（消費税込・諸費用別）。「ダヴィンチ 6.0 30th LIMITED EDITION」は限定10台で価格は1617万円（消費税込・諸費用別）だ。