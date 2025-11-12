トイファクトリー、フィアット『デュカト』の販売でアジア太平洋地域の最優秀ディーラーに輝く

トイファクトリーは11月12日、ステランティスから、FIAT PROFESSIONALブランドの「インドアジアパシフィックリージョンディーラーアワード」で最優秀賞を受賞したと発表した。

【画像】フィアット・デュカト

これはインド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、フィアット『デュカト』の販売台数が最も多いディーラーに贈られる称号である。

授賞式は、タイ・バンコクで開催され、トイファクトリー代表の藤井昭文氏と息子の太一氏が出席した。同祭典ではジープ、プジョー、シトロエンなど多数のブランドの最高ディーラーが表彰される中、トイファクトリーは唯一のキャンピングカー製造業者としてディーラー業務の販売実績を認められた。

トイファクトリーはデュカトをベースに日本市場に合わせた高品質なキャンピングカーを自社製造し販売するメーカーとディーラーの二刀流の事業モデルを展開する。約3年でアジア太平洋地域No.1の販売実績を達成し、製品力と販売力が国際的に評価された。

デュカトは欧州で高いシェアを持ち、環境性能に配慮した新型ディーゼルエンジンや8速オートマチックなど先進技術を搭載。トイファクトリーのキャンピングカーは高断熱技術、軽量家具、冬の長距離テストを経た快適装備など日本仕様の独自工夫を凝縮し、「動く高級ホテル」と称される。

トイファクトリーは2006年の創業し、2025年に創業30周年を迎える。今後は世界レベルのサービスと製品展開の強化で日本のキャンピングカー文化発展に貢献していく。