『スター・ウォーズ』仕様のキャンピングカー、世界限定5台で2187万円から…ジャパンモビリティショー2025

トイファクトリーは10月30日、ジャパンモビリティショー2025において、映画『スター・ウォーズ』シリーズ公式ライセンスを取得したキャンピングカー「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」を発表した。

【画像】『スター・ウォーズ』仕様のキャンピングカー

このキャンピングカーは世界限定5台の希少モデルだ。内外装は帝国軍の象徴であるダース・ベイダーや戦闘基地デス・スターをモチーフに、黒と赤のダークかつ荘厳な世界観を細部まで表現。また車内の壁面には映画の冒頭に表示される「A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR FAR AWAY」の文章を銀河標準語オーラベッシュで刻印している。

車両のベースはフィアット『デュカト』の日本正規モデルで、全長5995mm、全幅2100mm。エンジンは直列4気筒2.2リットルディーゼルターボで、最高出力180psを発揮する。乗車定員4名、就寝2名で、価格は2187万円（税込・諸費用別）からとなっている。

ジャパンモビリティショー2025での初公開と同時に、抽選販売を開始。トイファクトリーは岐阜県可児市に本社を構え、2025年に創業30周年を迎える。キャンピングカーの快適性向上に向けた独自技術や福祉車両、特殊車両の製作にも注力している。

同社はまた、2022年9月にステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、多方面での事業展開も活発化している。今回のスター・ウォーズモデルで、ファンやキャンピングカー愛好者向けに特別な体験を提供していく。