新千歳空港でキャンピングカーレンタル開始、北海道旅行の自由度向上…Moving Inn

キャンピングカー「HIACE CA」
Moving Innは12月9日、北海海新千歳空港でのキャンピングカー受け渡しサービスを開始した。

従来はとかち帯広空港のみでの対応だったが、北海道最大の玄関口である新千歳空港から直接レンタル可能となり、旅行者の利便性が向上している。

北海道の旅行者の多くは新千歳空港を起点に移動を始めているが、従来のサービスは帯広空港に限定されていたため、「到着後すぐに車を借りて十勝方面へ向かいたい」「千歳発で北海度を自由に周遊したい」という国内外からの要望に応え、新千歳空港のサービス開始が決定された。

Moving Innのレンタカー『HIACE CA』車内が暖かく、高品質のシモンズ製マットレスを備え長旅も快適という。また、テーブルやランタン、ガスコンロなどキャンプ用ギア一式を標準装備。無料の旅程サポートにより、札幌・美瑛・富良野・十勝などの理想的なルートを提案し、移動手段が“移動するホテル”となる新しい旅の体験を提供する。

レンタカー受け渡しは苫小牧市美沢のレンタカー事務所で行い、新千歳空港からの無料送迎も用意する。予約は公式サイトから可能で、旅程設計サポートも申し込みできる。

Moving Innは2019年創業の北海道を中心に自然と調和したキャンピングカーサービスを展開。2023年には宿泊施設「Moving Inn Tokachi 北の森」も開業し、車中泊と宿泊を組み合わせた新しい北海道旅行を提案している。

《森脇稔》

