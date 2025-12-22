オールタイムレンタカー、新橋にステーション開設…山手線東側エリアに展開

バリュートープは、カーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」の新しい貸出拠点を東京都港区、新橋駅の徒歩圏内に開設した。

新ステーションは汐留タワーステーション（東京都港区東新橋1-6-3 汐留タワー地下3階）で、JR新橋駅汐留口より徒歩6分、ゆりかもめ汐留駅より徒歩5分の場所に位置する。

このステーション開設により、オールタイムレンタカーは従来の渋谷・新宿・品川・六本木地区から新たに山手線東側の新橋地区へ進出し、山手線エリア内でのサービス展開を拡大した。

オールタイムレンタカーは、24時間利用できるカーシェアの利便性とレンタカーの廉価な料金体系を組み合わせた無人貸出のレンタカーサービスだ。スマートフォン用アプリひとつで予約から検索、利用（貸出・返却）まで完結できるため、店舗営業時間などに縛られず利用できる。

オールタイムレンタカーでは、クルマのスマートキーの機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」（イード、ジゴワッツ共同ビジネス開発）を導入している。また、スマートバリューが開発・運営するモビリティのサービス化プラットフォーム「Kurume Base」を導入して事業展開している。

バリュートープは2020年1月設立、資本金1億700万円で、カーシェア型レンタカー事業を展開している。