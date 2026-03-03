ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

業務レンタカー、京都府初出店…1日880円から利用可能

業務レンタカーが京都に初進出。京都城陽店オープン
  • 業務レンタカーが京都に初進出。京都城陽店オープン

カーチョイスは2月27日、「業務レンタカー 京都城陽店」をオープンした。業務レンタカーとして京都府初出店となる。

業務レンタカーは、中長期のレンタルを得意とする格安レンタカーサービス。1日880円からという業界トップレベルの安さとコストパフォーマンスの良さを武器に、リピート率50%という実績を誇る。通常のレンタカー店の商圏範囲は半径5kmと言われる中、業務レンタカーの商圏範囲は半径25kmで、遠方の顧客にも多く利用されている。

2021年のフランチャイズ展開開始以来、独自の「土地活用×低コスト運営」を武器に成長を続け、全国のネットワークは60店舗を超える規模へと拡大した。持て余す駐車スペースなどを活用する「土地活用」と、独自の特許システムを用いた「低コスト運営」で、フランチャイズ加盟への参入障壁を下げることに成功している。

料金は1日880円から、1か月26400円からで利用可能。大手レンタカー店では1か月約14万円が相場とされる中、圧倒的な安さを実現している。また、営業時間外でも自由に発着できる「24時間いつでも発着サービス」を提供。出発時は事前に貸出手続きと鍵の受け渡しを済ませ、返却時は鍵をポストに返却するなどの対応でサービスを実現している。

京都城陽店は株式会社グローバルが運営。所在地は京都府城陽市奈島中島8-2で、営業時間は9時から18時(定休日は日曜)となっている。

《森脇稔》

