ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

バリュートープ「オールタイムレンタカー」、東京・新宿エリアで3拠点目を開設　24時間レンタカー網拡充

「オールタイムレンタカー」、東京・新宿エリアで3拠点目
  • 「オールタイムレンタカー」、東京・新宿エリアで3拠点目
  • オールタイムレンタカー、アプリ画面
  • オールタイムレンタカーのステーションの例

バリュートープは6月11日、同社が運営するカーシェア型LCCレンタカーサービス「オールタイムレンタカー」の新ステーションを新宿副都心エリアに開設したと発表した。

【画像全3枚】

新たに開設したのは「UPACE代々木3丁目ステーション」（東京都渋谷区代々木3丁目23）。各線新宿駅南口から徒歩10分の立地に位置する。

新宿エリアでのステーション開設は、歌舞伎町、東新宿に続いて3拠点目となる。ビジネス、観光、日常利用など多様な移動需要が集まる新宿エリアにおいて、24時間利用できるレンタカー網の拡充を図る。

オールタイムレンタカーは、カーシェアの利便性とレンタカーの低価格な料金体系を組み合わせた無人貸出型のレンタカーサービスだ。スマートフォン用アプリで予約から車両検索、貸出、返却まで完結できるため、店舗営業時間に左右されることなく24時間利用できる。

また、同サービスでは、クルマのスマートキー機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」を導入している。バーチャルキーは、イードとジゴワッツが共同でビジネス開発したシステムで、無人貸出サービスの運用を支える仕組みの一つとなっている。

バリュートープは今後も、利便性の高い立地でステーション開拓を進める方針だ。


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レンタカー

バーチャルキー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews