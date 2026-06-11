バリュートープ「オールタイムレンタカー」、東京・新宿エリアで3拠点目を開設　24時間レンタカー網拡充

バリュートープは6月11日、同社が運営するカーシェア型LCCレンタカーサービス「オールタイムレンタカー」の新ステーションを新宿副都心エリアに開設したと発表した。

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新たに開設したのは「UPACE代々木3丁目ステーション」（東京都渋谷区代々木3丁目23）。各線新宿駅南口から徒歩10分の立地に位置する。

新宿エリアでのステーション開設は、歌舞伎町、東新宿に続いて3拠点目となる。ビジネス、観光、日常利用など多様な移動需要が集まる新宿エリアにおいて、24時間利用できるレンタカー網の拡充を図る。

オールタイムレンタカーは、カーシェアの利便性とレンタカーの低価格な料金体系を組み合わせた無人貸出型のレンタカーサービスだ。スマートフォン用アプリで予約から車両検索、貸出、返却まで完結できるため、店舗営業時間に左右されることなく24時間利用できる。

また、同サービスでは、クルマのスマートキー機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」を導入している。バーチャルキーは、イードとジゴワッツが共同でビジネス開発したシステムで、無人貸出サービスの運用を支える仕組みの一つとなっている。

バリュートープは今後も、利便性の高い立地でステーション開拓を進める方針だ。