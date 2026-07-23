バリュートープ「オールタイムレンタカー」東京・要町駅に初出店

バリュートープは7月23日、カーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」の新拠点を東京都豊島区の要町駅前に開設したと発表した。同社にとって要町駅近隣への出店は今回が初めてとなる。

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新拠点の名称は「GSパーク千早一丁目ステーション」で、所在地は東京都豊島区千早1-6-17。副都心線・有楽町線要町駅の4番出口から徒歩7分の場所にある。

要町駅は池袋駅から徒歩圏内に位置し、副都心線と有楽町線の二路線が乗り入れる大規模ターミナル駅へのアクセスが抜群な立地だ。いっぽうで周辺は閑静な住宅街でもある。バリュートープは、この立地特性を生かし、近隣住民のレジャーや観光の足として利用してもらうことで、サービスの認知向上を目指す考えだ。

オールタイムレンタカーは、24時間利用できるカーシェアの利便性と、レンタカーの廉価な料金体系を組み合わせた無人貸出型のレンタカーサービスだ。スマートフォン用アプリひとつで予約から検索、貸出・返却までを完結できるため、店舗の営業時間に縛られず利用できる点が特徴となっている。

同サービスでは、クルマのスマートキーの機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」を導入している。このシステムは、株式会社イードと株式会社ジゴワッツが共同でビジネス開発を手がけたものだ。利用者はスマートフォンを使って解錠・施錠を行うことができ、無人での貸出・返却を実現している。