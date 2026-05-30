オールタイムレンタカー、北区十条に新拠点…東京北部へ展開

バリュートープは5月28日、カーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」の新たな貸出拠点「ショウワパーク中十条 ステーション」を東京都北区の十条・東十条エリアに開設したと発表した。

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オールタイムレンタカーにとって十条・東十条エリアへの出店は初めて。これまで渋谷、新宿、池袋、五反田、新橋、目白、巣鴨、秋葉原など山手線沿線を中心に拠点を展開してきたが、今回の新ステーション開設により東京北部エリアへ進出した。

バリュートープは、新たな利用者層の獲得を目的として北区の中心エリアで貸出を開始したとしている。今後は東京北部エリアでのステーション展開拡大も視野に入れる。

オールタイムレンタカーは、カーシェアの利便性とレンタカーの低価格な料金体系を組み合わせた無人貸出型のレンタカーサービスだ。スマートフォンアプリで車両検索から予約、貸出、返却まで完結できるため、店舗営業時間に左右されず24時間利用できる。

また、同サービスではクルマのスマートキー機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」を導入している。イードとジゴワッツが共同で事業開発した仕組みで、無人での車両貸出・返却を支える技術となっている。

バリュートープは、利便性の高い無人レンタカーサービスの提供を通じて、さらなる利用者拡大をめざすとしている。