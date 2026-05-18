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エイビス バジェット・レンタカー、沖縄に名護店オープン…送迎＆ワンウェイとEV導入

エイビス バジェット・レンタカー名護店
  • エイビス バジェット・レンタカー名護店

エバーグリーンモビリティは、エイビス バジェット・レンタカーの新店舗「エイビス バジェット・レンタカー名護店」（沖縄県名護市）をオープンした。

開所式を5月26日の11時30分から行う。11時から神事を実施し、その後に開所式を予定する。

同店は、那覇空港から県北部へのアクセス課題を解決し、中長期的に地域課題の解決を見据えた次世代型レンタカー店舗を目指す。

那覇空港からの直行バスが停車する名護バスターミナルから本店舗への送迎を実施する。

また、本店舗で借りて同社が運営する「エイビス バジェット・レンタカー那覇空港店」で返すワンウェイ利用に対応する。

世界自然遺産「やんばるエリア」の玄関口として、電気自動車（EV）を導入する。さらに、同社運営のカーシェアサービス「カリチャオ」の拠点を備える。

近隣ホテルなどへの納車サービスを行う（30分圏内想定）。将来的には高齢者向け送迎サービスへの参入も検討し、免許返納後も移動できるモビリティ導入を視野に入れる。

店舗所在地は沖縄県名護市大北4丁目4522－1番。営業時間は9:00～18:00。

運営はエバーグリーンモビリティ。同社はD&Dホールディングスのグループ会社だ。

《森脇稔》

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