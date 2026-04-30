オールタイムレンタカー、会員数3万5000人突破　若年層支持で拡大

バリュートープは4月30日、同社が運営するカーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」の登録会員数が3万5000人を突破したと発表した（2026年4月時点）。

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オールタイムレンタカーは2020年11月、東京都渋谷区で開始された。以降、渋谷発のモビリティスタートアップとして成長を続け、新宿区、豊島区、品川区、港区、文京区、墨田区など都心主要エリアへ展開を拡大している。都市部での移動効率やコストパフォーマンスを重視する若年層を中心に支持を広げている。

オールタイムレンタカーは、24時間利用可能なカーシェアの利便性と、廉価なレンタカー料金を組み合わせた無人貸出サービスである。スマートフォンで車両の開施錠ができる「バーチャルキー」（イードおよびジゴワッツの共同ビジネス開発）を採用している点が特徴だ。これにより、予約、検索、利用（貸出・返却）、決済までをアプリ上で完結でき、店舗営業時間に縛られない運用を実現している。

同社はデジタル技術を基盤とした独自の運営モデルにより、都市における新しい移動インフラの構築を目指すとしている。今後は山手線全駅への展開を視野に、都心部でのステーション拡充を加速させ、さらなる成長を図る方針だ。

■貸出ステーション一覧

新宿駅付近……747超高速駐車場ステーション：東口より徒歩7分または15B出口より徒歩2分 / ルーシッドスクエア新宿イーストステーション：東新宿駅B1出口より徒歩2分

渋谷駅付近……渋東シネタワーステーション：ハチ公口より徒歩4分またはA1出口直結 / アローパーキングステーション：ハチ公口より徒歩8分 / 渋谷藤和コープステーション：ハチ公口より徒歩10分 / 高木産業会館ステーション：西口より徒歩7分

池袋駅付近……GSパーク南池袋ステーション：西武南口より徒歩5分

恵比寿駅付近……中西屋パーキング屋上ステーション：東口ロータリーより徒歩4分 / レジデンス恵比寿Pステーション：スカイウォーク出口より徒歩2分 / 恵比寿南3丁目Mステーション：西口ロータリーより徒歩5分 / カーサ水谷2ステーション：スカイウォーク出口より徒歩３分

五反田駅付近……@blue五反田駅前ステーション：西口ロータリーより徒歩2分

六本木駅付近……あじさいパーキングステーション：３出口より徒歩４分

目白駅付近……パークアベニュー下落合第一ステーション：徒歩7分

新橋駅付近……汐留タワーステーション：汐留口より徒歩6分

秋葉原駅付近……ビルディングササゲウエストステーション：電気街南口より徒歩7分

錦糸町駅付近……錦糸町パークタワーステーション：南口より徒歩6分

中野駅付近……ユーコーポステーション：北口より徒歩5分 / ビューノ東中野ステーション：東中野駅より徒歩5分

江戸川橋駅付近……トラストパーク水道2丁目ステーション：4番出口より徒歩7分

大森駅付近……トラストパーク南大井ステーション：徒歩5分

下北沢駅付近……アーバンフォート（UF）下北沢ステーション：徒歩7分

巣鴨駅付近……巣鴨五丁目ステーション：徒歩9分

鶯谷駅付近……エコロパーク根岸第5ステーション：北口より徒歩5分