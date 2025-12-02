ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カーシェア型レンタカー「オールタイムレンタカー」、東京・目白に新拠点オープン…バーチャルキー導入

オールタイムレンタカーが目白にオープン
  • オールタイムレンタカーが目白にオープン
  • アプリ画面
  • 貸出ステーション例

バリュートープは12月2日、同社が運営するカーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」の新しい貸出拠点が、東京都新宿区、JR目白駅の徒歩圏内にオープンしたことを発表した。

【画像全3枚】

新ステーションは「パークアベニュー下落合第一ステーション」（東京都新宿区下落合3丁目15番19号）で、JR山手線目白駅から徒歩7分の場所に位置する。このステーション開設により、同サービスは従来の渋谷・新宿・品川・六本木地区から新たに目白地区へ進出し、山手線エリア内での拡大に向けた着実なステップとなった。

オールタイムレンタカーは、24時間利用できるカーシェアの利便性とレンタカーの廉価な料金体系を組み合わせた無人貸出のレンタカーサービスである。スマートフォン用アプリひとつで予約から検索、利用（貸出・返却）まで完結できるため、店舗営業時間などに縛られず利用できる。

同サービスでは、クルマのスマートキーの機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」（イードとジゴワッツとの共同ビジネス開発）を導入している。これにより、物理的な鍵の受け渡しなしで車両の施錠・解錠が可能となっている。

バリュートープは、スマートバリューが開発・運営するモビリティのサービス化プラットフォーム「Kurume Base」を導入し、事業展開を行っている。同社は2020年1月設立、資本金1億700万円で、東京都渋谷区に本社を置く。


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レンタカー

バーチャルキー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES