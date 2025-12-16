業務レンタカー、名古屋鳴海に新店舗オープン…1日880円からの格安レンタカー

格安レンタカーサービス「業務レンタカー」を運営するカーチョイスは12月15日、新店舗「業務レンタカー 名古屋鳴海店」をオープンしたと発表した。業務レンタカーとしては愛知県で4店舗目となる。

2021年にフランチャイズ経営を始めてから約4年、業務レンタカーは全国59店舗に拡大した。

業務レンタカーは、中長期のレンタルを得意とするレンタカーサービスだ。業界トップレベルの安さ(1日880円から)とコストパフォーマンスの良さを武器に、「リピート率50%」という実績を誇っている。

通常レンタカー店の商圏範囲は半径5kmと言われている中で、業務レンタカーの商圏範囲はなんと「半径25km」。遠方の顧客にも多く利用されている。

業務レンタカーフランチャイズでは、持て余す駐車スペースなどを活用する「土地活用」と、独自の特許システムを用いた「低コスト運営」で、フランチャイズ加盟への参入障壁を下げることに成功した。2021年にフランチャイズ経営を始めてから約4年、業務レンタカーは全国に50を超える店舗を構え、上場企業もフランチャイズ加盟店に名を連ねるレンタカー店へと成長した。

業務レンタカーでは「業界トップレベルの安さ」を実現している。1日単位のレンタルに加えて、1週間、1か月単位の中長期のレンタルも行っており、1日880円(税込)から、1か月2万6400円(税込)からでレンタルが可能だ。大手レンタカー店では約14万円が相場となっている。この脅威の安さが、個人だけでなく法人の顧客にも多く愛用される理由になっている。

また、業務レンタカーには営業時間外でも自由に発着できる「24時間いつでも発着サービス」があり、これも顧客に支持される理由の一つだ。出発時は事前に貸出手続きと鍵の受け渡しを済ませておき、返却時は鍵をポストに返却するなどの対応でサービスを実現している。

業務レンタカーは1日あたり880円から始められ、乗り換えも、返却時期も自由。そして他店と比べたときのコストパフォーマンスの良さが、業務レンタカーが多くの顧客に愛される理由、と同社は考えている。