福岡空港に格安レンタカー新店舗、長期利用専門店をオープン…カルノリレンタカー

カルノリレンタカーは、福岡空港店をオープンしたと発表した。マンスリー・ウィークリーレンタカー専門の格安レンタカー店として、これまで蓄積してきたノウハウと実績を活かしたサービスを提供する。

福岡空港店は福岡県福岡市博多区東平尾2-2-51に位置し、福岡空港から車で5分の距離にある。無料送迎サービスも用意されており、福岡県道45号沿いでアクセスしやすい立地となっている。営業時間は10時から19時で、不定休での営業となる。

同店の特徴は、1日から1週間、1ヶ月といった長期利用が可能な点だ。カルノリレンタカーはマンスリー・ウィークリー利用が多い長期専門の格安レンタカー会社として、これまでノウハウを蓄積してきた。観光客の利用も可能だが、1日から3日の短期貸しは少なくなる。福岡空港店では長期レンタルを軸としながら、空港利用の短期貸しにも力を入れ、顧客満足度の向上を図っていく方針だ。

料金面では、軽自動車を中心とした格安設定が特徴となっている。徹底した業務効率化と組織のDX化を図り、集客はコストを抑えられるWebマーケティングをフル活用。リピーターを大切にする方針を取り、無駄な料金を徹底排除することで、日本トップクラスの価格の安さを実現している。

同社は格安レンタカーでありながら「安かろう悪かろう」は徹底排除している。格安な分、新車をレンタカーとして提供することは難しいが、接客サービスには日本一力を入れて取り組んでいる。その結果、Googleの口コミにおいて顧客から高評価な口コミを獲得している。

