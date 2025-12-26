ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

持ち運べる無水トイレ、車中泊や防災に最適…LAC RVセンターが発売へ

Fフロイキャンプ　スマート無水トイレ　コンフォート
LAC RVセンターは12月26日、持ち運び可能な無水トイレ「フロイキャンプ スマート無水トイレ コンフォート」の販売を開始すると発表した。

本製品は車両固定を前提とせず、カセット型充電式リチウムバッテリーによる可搬性を実現。大掛かりな配線工事が不要で、使いたい時だけ取り出して使用可能である。

排泄物は凝固剤を投入して固化し、ごみ箱に捨てるだけで、可燃ごみとして処理できる。凝固剤は水に溶けて確実に固まるため、排泄物に直接触れることなく洗浄も不要で、日常使いに適している。また、生ごみや汁物、ペットの排泄物にも対応可能で、車中泊や災害時の一時処理に役立つ。

操作は直感的な3つのボタンで、高さ調整、吸引機能、熱圧着パックが可能。120秒で自動的に袋の熱圧着が行われ、衛生面も配慮している。脱着式バッテリーはUSB Type-Cで充電でき、満充電で最大約60回使用できるため、車内の電源位置に縛られない。

製品仕様は、本体サイズが高さ490×幅365×奥行470mm、重量は10kg。セット内容はトイレ本体、脱着式バッテリー、交換袋約120回分、凝固剤約30回分。12V配線による固定設置も可能だが、別途工事が必要で推奨は充電式バッテリーの使用となっている。

本製品は車中泊や防災用途に適しており、必要な時に必要な場所で使える新たな無水トイレのスタンダードを提案している。

《森脇稔》

